Гриценко пришел к выводу, что Украине светят досрочные президентские

«Кардинальная перегруппировка сил и окончательная смена первого ряда политической элиты произойдет после досрочных парламентских и досрочных президентских выборов», - считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО. Об этом он сообщил в интервью газете «Столичные новости».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, после своего избрания новый глава государства попытается сформировать новую конфигурацию большинства в Верховной Раде.

«Вполне возможно, что его попытка будет удачной. На короткий период», - отметил депутат.

В то же время он убежден, что избранный из числа нынешних двух кандидатов Президент, не сможет удержать ситуацию под контролем, прежде всего в экономике и социальной сфере.

«Поэтому впереди нас ожидают досрочные президентские выборы. Когда это случится – через год, полтора, два – это лишь вопрос времени», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Глава парламентского Комитета сомневается и в эффективности работы Верховной Рады после окончания выборов главы государства.

«Сомневаюсь, что парламент сможет принять крайне необходимые изменения в Конституцию, чтобы системно и на длительную перспективу закрепить в стране эффективную вертикаль исполнительной власти с параллельной передачей полномочий и ресурсов на местный уровень, - заявил он. – Есть также сомнения в том, что Верховная Рада сможет принять законодательный пакет, направленный на глубокие системные реформы в ключевых сферах. Более того, не уверен, что вновь избранный президент осмелиться внести в парламент такой пакет», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.