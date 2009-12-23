У Тимошенко ожидают официального заявления МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжат работу по вопросу предоставления нашей стране очередного транша кредита после Рождественских каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что до Нового года этот вопрос решить не удастся. «Решение о прибытии миссии и обеспечении пересмотра (программы сотрудничества – УНИАН) будет приниматься с учетом начала бюджетного процесса, возможности обеспечения правительством функционирования временной росписи по формуле «1/12» (финансирование бюджета – УНИАН). И, безусловно, я думаю, что через несколько недель после рождественских новогодних праздников фонд будет возвращаться к рассмотрению вопроса о возможности и сроках прибытия», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что сегодня ожидается официальное заявление МВФ по поводу продолжения сотрудничества с Украиной.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день позиции по пересмотру программы сотрудничества полностью согласованы между правительством Украины и Национальным банком.

«Сотрудничество продолжается, мы фактически закрыли все вопросы со стороны правительства и Национального банка по подготовке пересмотра, и у нас сейчас есть взаимопонимание с Международным валютным фондом в части выполнения обязательств и прогноза ситуации, а также в части тех изменений и уточнений к меморандуму, которые необходимо будет внести для того, чтобы провести следующий пересмотр. Вся эта работа проведена», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов И.УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Напомним, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.