Верховная Рада решила собраться уже после выборов

Верховная Рада Украины завтра и послезавтра не будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения о внесении изменений в календарный план работы пятой сессии ВР 6-го созыва проголосовали 232 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале. Поддержали это решение 171 депутат от Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина и 4 внефракционных депутата.

Согласно решению, 24 и 25 декабря депутаты будут работать с избирателями.

Предусматривается, что ближайшее заседание ВР состоится согласно календарному плану 19 января 2010 года.

Председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ не поставил четко на голосование соответствующий проект постановления №5463. На голосование он лишь вынес «предложение народного депутата Ирины АКИМОВОЙ относительно изменения календарного плана пятой сессии шестого созыва».