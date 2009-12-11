Тимошенко порадовалась решению УЕФА и еще раз попеняла Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует принять участие в презентации 14 декабря в Киеве главного символа-логотипа Евро-2012.

Об этом она сказала сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров. (Ожидается, что официальную делегацию УЕФА на этой презентации будет возглавлять президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ – УНИАН).

“В ближайшие дни будет презентация главного символа-логотипа Евро-2012. Думаю, что я также с большим удовольствием буду присутствовать на этом событии”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, выразив убеждение, что правительство сделало все возможное, чтобы Украина сегодня получила право проводить Евро во всех четырех украинских городах, с финалом в городе Киеве.

“Я думаю, что еще много будет проблем и сложностей, еще много будет преград на пути к тому, чтобы окончательно и красиво провести Евро в 2012 году. Но теперь у меня нет сомнений, что никто нас не остановит на этом прекрасном пути развития Украины и укрепления авторитета Украины в европейском сообществе, в мире, в том числе и в футбольной среде”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила надежду, что после такой победы Украины - определения четырех украинских городов для проведения Евро-2012 - Президент Виктор ЮЩЕНКО отзовет свое вето с закона о финансировании Евро-2012, “потому что сейчас не нужно устраивать финансовых голодоморов, а нужно открыть все пути для подготовки Украины к Евро-2012”.

При этом она вновь подчеркнула, что в законе о финансировании Евро-2012 предусмотрен “тот ресурс, и тот источник, который абсолютно не имеет никакого отношения к эмиссии”.

“Это прекрасная возможность объединить усилия всех политиков не на раздор, не на противостояние и разрушение, дискредитацию, а объединить усилия всех политиков на развитие и становление Украины, в том числе через подготовку к Евро 2012”, - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.