Луценко рассчитывает узнать у Тимошенко, чего хочет Ющенко

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не видел письмо Президента Виктора ЮЩЕНКО с рекомендациями премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО об освобождении его с должности, но завтра рассчитывает встретиться с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Я не видел это письмо. Слышал, что В.ЮЩЕНКО написал его Ю.ТИМОШЕНКО… Завтра запланирована наша (с ней) короткая встреча, но удастся ли это, не знаю», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что «я не комментирую переписку между мужчинами и женщинами никогда…”.

“Но если серьезно, я так и не могу понять, какую же вину выдвигает Президент к МВД», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины призвал премьера обратиться к ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость освобождения Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным ослаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главная задача правоохранительной системы, которая заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.