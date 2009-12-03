Нафтогаз прекратил поставку газа на «Сумыхимпром»

НАК “Нафтогаз Украины” 30 ноября прекратила поставку газа на ОАО “Сумыхимпром” из-за долгов предприятия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

Согласно сообщению, городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ направил телеграмму премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ситуации с отключением газа на ОАО "Сумыхимпром". Текст телеграммы имеет в своем распоряжении УНИАН.

В телеграмме Г.МИНАЕВ отмечает, что в структуре предприятия находится производство титановой продукции более чем на 2 млн. грн.

“Из-за отсутствия газа для ее производства, она перейдет в нехватку на протяжении двух суток, убытки будут ощутимыми для этого предприятия. Сам процесс производства в зимний период - под угрозой”, - идет речь в телеграмме.

По словам Г.МИНАЕВА, на сегодня долг государства перед предприятием по НДС составил 35 млн. грн., что достаточно для расчетов за полученный газ и для осуществления других срочных платежей.

Г.МИНАЕВ просит премьер-министра посодействовать возобновлению работы завода.

“Прошу Вас лично принять взвешенное решение относительно возобновления работы ОАО "Сумыхимпром" и срочно дать поручение НАК "Нафтогаз Украины" на возобновление поставки газа для производственных потребностей предприятия и Государственной налоговой администрации Украины относительно возвращения НДС”, - отмечает он.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» - энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находится в управлении Министерства промышленной политики Украины.

«Сумыхимпром» завершил 2008 год с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составляла 1,417 млн. грн.