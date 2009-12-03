ВР предлагают заставить «сознаваться» прокуроров и редакторов СМИ

Верховной Раде предлагают провести люстрацию госслужащих, нардепов ВР и Верховной Рады Крыма, руководителей и их заместителей органов местного самоуправления, военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины, судей, работников прокуратуры, других госслужащих и госчиновников, редакторов и заместителей редакторов средств массовой информации государственной формы собственности и просто граждан Украины, которые претендуют (или занимают на момент вступления в силу закона о люстрации) руководящие должности. Предлагается также подвести под люстрацию людей, которые занимают любые выборные должности в высших учебных заведениях.

Законопроект о люстрации в аппарате Верховной Рады зарегистрировали нардепы-нашеукраинцы Иван Заец и Ярослав Джоджик.

По мнению авторов законодательной новации, люстрацией должны заниматься специально созданные при госструктурах “комиссии по люстрации”, которые формируются из семи членов каждая. Все люди, которые подпадают под действие закона, “на протяжении 20 дней должны подать люстрационное заявление (признание)”. Непредоставление, а также несвоевременная подача без уважительных причин такого заявления, на протяжении указанного периода влечет за собой отстранение данных лиц от занимаемых должностей, - отмечается в законопроекте.

В “признании” лицо, которое подлежит люстрации, должно показать, “сотрудничало ли с оперативными работниками бывшего КГБ СССР до 1991 года в качестве агента, резидента или другого негласного нештатного сотрудника”, не работает ли на спецслужбы других государств в качестве тайного информатора с 1991 года, не позволяло ли себе публичных призывов к сепаратизму, не “выражалось ли публично пренебрежительно о символах Украинской государственности, не производило ли надругательства над государственными символами Украины”. Не причастно ли оно часом к организации политических преследований участников национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени. И наплследок, - не причастно ли к коррупционным действиям.

Если подлежащее люстрации лицо чистосердечно сознается в своей причастности к каким-то из перечисленных деяний, по решению комиссии оно может быть или амнистировано, или лишено права занимать соответствующие должности на протяжении пяти лет. Если нарытый люстрационной комиссией компромат на гражданина не совпадает с содержанием его “признания”, ему будет светить уже лишение права занимать должности уже на протяжении 10 лет. Впрочем авторы законопроекта предусмотрели возможность обжалования решений “люстрационных семерок” в апелляционных судах.