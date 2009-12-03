За две недели до выборов Украине светит «битва» за Высший админсуд?

Ведущие политические силы развернули борьбу за еще не освободившееся кресло главы Высшего административного суда Украины. Об этом пишет сегодня газета «Факты» в статье «Накануне президентских выборов Высший админсуд, рассматривающий избирательные споры, может остаться без главы?».

Дело в том, пишет газета, что 24 декабря, фактически за две недели до голосования, истекает срок полномочий действующего главы ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА. «И уже сегодня ведущие политические силы развернули настоящую борьбу за еще не успевшее освободиться кресло главы ВАСУ».

Как отмечает издание, «решение кадрового вопроса усложняет отсутствие четкой законодательной нормы, которая бы регламентировала порядок назначения председателя ВАСУ на новый срок. Согласно законодательству, представление на назначение главы ВАСУ готовит председатель Верховного суда Украины. В то же время, действовавшая раньше норма о том, что поданную кандидатуру утверждает Президент, была отменена решением Конституционного суда. В итоге получается, что кандидатуру должен утверждать Совет судей Украины, что не предусмотрено ни одним законом. И уж тем более ни один документ не объясняет, почему Совет судей, с легкой руки председателя Верховного суда Украины состоящий в основном из судей общих судов, принимает решение о назначении председателей высших специализированных судов. Именно поэтому немало юристов выступает за то, чтобы представление на пост главы Высшего админсуда подавал не глава Верховного суда, а Совет судей административных судов. В любом случае окончательно урегулировать этот вопрос до выборов вряд ли удастся, что лишь добавляет конфликтности и неопределенности ситуации в целом».

Как бы то ни было, отмечают «Факты», перед выборами должен быть избран новый председатель ВАСУ. Станет ли им снова А.ПАСЕНЮК или будет избран другой человек - еще не известно. Но такое решение должно быть принято. Ведь исполняющий обязанности председателя суда в данном случае неуместен - это поставит под сомнение легитимность принятых решений. По мнению экспертов, в таких условиях и власть, и оппозиция, похоже, заинтересованы в том, чтобы А.ПАСЕНЮК оставался на должности, по крайней мере, до инаугурации нового Президента».

По мнению издания, «А.ПАСЕНЮК является человеком, равноудаленным от всех политических сил. А это - ключевое требование к судье, которому, возможно, предстоит решить судьбу выборов. В то же время любые политические игры, попытки окружения кандидатов в президенты поставить во главе Высшего административного суда Украины "своего" человека будут резко негативно восприняты обществом, что, без сомнения, поставит под угрозу законность осуществления правосудия. А значит, и легитимность избирательного процесса, и его результаты».