Гриценко видит, что в армии не хватает драйва

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, министр обороны в 2005-2007 годах Анатолий ГРИЦЕНКО констатирует, что в современных Вооруженных силах Украины интенсивной боевой подготовкой занимаются всего четыре солдата из сотни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил на пресс-конференции в Черкассах, где находился с рабочей поездкой.

«Украине нужна не просто контрактная, а еще и профессиональная армия, поскольку солдат – это, прежде всего, профессия и призвание», - отметил он.

По мнению кандидата в президенты Украины, для создания в государстве профессиональной контрактной армии необходимо учесть несколько факторов: во-первых, обеспечение проведения интенсивной боевой подготовки, которую сегодня, согласно информации председателя профильного парламентского комитета, проходят всего четыре солдата из сотни.

«Большинство воинов хотят драйва, а не сидения за столом и писания конспектов, как это происходит сейчас», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Также он заявляет о необходимости повысить денежное обеспечение военнослужащих минимум на 10-15%, по сравнению со средней зарплатой по стране.

«Государство также должно предоставлять военному человеку соответствующий социальный пакет, в частности, служебное жилье, медицинское обеспечение, а также возможность получить образование во время службы в армии», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что «только тогда, когда все эти пункты будут выполнены, мы сможем перевести украинскую армию на профессиональную контрактную основу». При этом А.ГРИЦЕНКО констатировал, что сегодня ни один из этих пунктов, кроме медицинского обеспечения, не выполнен в полном объеме.

По его убеждению, переводу армии на профессиональную контрактную основу будет задачей уже нового Президента Украины.

На вопрос, какими будут первые шаги в этом направлении самого А.ГРИЦЕНКО при условии победы на выборах, он ответил, что определит, насколько упали боевая подготовка и техническое оснащение и уже тогда будет решать, какие именно конкретные шаги нужны для того, чтобы эту ситуацию изменить.

«Очевидной проблемой, - отметил А.ГРИЦЕНКО, - является хроническое бюджетное недофинансирование потребностей армии, из-за чего страдают как техническое переоснащение и обеспечение боевой подготовки солдат, так и общая боеспособность армии».