Регионалы напоминают Луценко о Лозинском, педофилах и Омельченко

Фракция Партии регионов считает целесообразным рассмотрение вопроса об эффективности работы министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и возглавляемого им министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ. В то же время он четко не уточнил, идет ли речь о необходимости рассмотрения данного вопроса на заседании ВР. Он отметил, что в ситуации с ДТП при участии народного депутата Украины Александра ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция НУ-НС) наблюдается «система», когда дела не доводятся до завершения. По его словам, ранее со смертельным исходом попал в ДТП депутат от БЮТ (А.ЕФРЕМОВ не уточнил о ком идет речь, но можно допустить, что речь идет об Андрее ШКИЛЕ – УНИАН). По его словам, это дело не было расследовано, как и не расследованы дела при участии депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО и о растлении детей в лагере «Артек», где называются депутаты, принадлежащие к провластным фракциям. А.ЕФРЕМОВ считает странными заявления министра внутренних дел Украины о том, что акты экспертизы относительно ДТП при участии А.ОМЕЛЬЧЕНКО, могут быть готовы не раньше марта следующего года. Он отметил, что возникает вопрос, действительно ли в Украине эксперты ГАИ «работают так медленно».