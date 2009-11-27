Ющенко объяснил, почему плата за транзит газа должна вырасти в 3 раза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова назвал бездарными и бесперспективными газовые контракты, подписанные Украиной и Россией в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, выступая на форуме Конгресса украинской интеллигенции.

По словам Президента, политика, которую проводит правительство, угрожает национальным интересам Украины, и это, прежде всего, касается газовых соглашений с Россией.

«Газовые соглашения – просто бездарные, в которых нет перспективы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз возмутился тем, что Россия почти в три раза подняла для Украины цену на газ, в то время как цена на транзит газа осталась неизменной.

«Я уверен, что, поручи кому-либо из присутствующих в зале, на эту договоренность не пошел бы никто, потому что каждый понимает, что газ, который мы используем для транзита, – технический газ, это 80% стоимости тарифа», - сказал Президент. Он объяснил, что если цена на газ возросла в три раза, то услуга по его доставке должна возрасти, по меньшей мере, также в три раза, потому что технологический газ имеет себестоимость.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что контрактами были предусмотрены штрафы за недобор определенных объемов газа.

«Мы должны заплатить 8,5 млрд. долларов штрафа за то, что газ недобрали. Но почему Россия не платит 8,5 млрд. за то, что она не прокачала одну четверть газа, который должна была поставить через территорию Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: «Россия же утверждала, что прокачает 110 млрд. (кубометров газа), но на 25 млрд. меньше прокачала. Чего не платят? Ведь перекачивающая станция работает как на 1 млрд., так и на 25 млрд. Персонал работает, энергия идет… Так почему они говорят, что мы не выбрали план и платим. А за то, что мы не прокачали, нам никто не платит».

Резюмируя сказанное, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украине нужен «политик, который думает не о выборах, а о стране.