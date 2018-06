Филатов: Лазаренко просит депортировать его куда угодно, только не в Украину

Половина самых богатых граждан Украины проснулись бы в холодном поту, если бы он вернулся… Наши политики пожизненно пристегнуты к нему…

18 ноября в США состоится суд, который определит дальнейшую судьбу самого известного украинского узника – Павла Лазаренко. В связи с этим ряд СМИ в Украине сообщил, что Павел Иванович сразу же после этого вернется в Украину. По их словам, он нанял баснословно дорогого адвоката и не сомневается в благоприятном для себя вердикте суда. Действительно ли Лазаренко может уже вскоре вернуться в страну?

Представляем вашему вниманию продолжение интервью УНИАН юриста и журналиста Бориса Филатова, который уже несколько лет пристально изучает жизнь и деятельность Лазаренко. Первую часть интервью читайте здесь.

Чаще всего вы говорите об адвокатах, бывших телохранителях как о людях, наиболее приближенных к Лазаренко. Это все, кто с ним остался? Влиятельные соратники при должностях разбежались?

Да, многие уже далече от Павла Ивановича. Скажем, личный водитель Лазаренко, Леонид Гадяцкий, которого тот сделал народным депутатом от «Громады», после ареста шефа, как колобок, укатился от него так далеко, что стал в Верховной Раде чемпионом по перебежкам, сменив за несколько лет несколько фракций.

Но это заблуждение думать, что Лазаренко всех потерял.

В том же Днепропетровске его люди, а значит, и он сам, крепко держатся у власти. Брат – Иван Лазаренко – зампредседателя облсовета. Сын – Александр Лазаренко – депутат горсовета. Сам Павел Иванович, как уже говорилось, провел фракцию в облсовет и, отбывая срок (наверное, уникальнейший случай в мировой политике!), продолжает ее возглавлять. Олег Стеблянко, на которого, кстати, Павел Иванович оформил часть подведомственных бизнесов, входит в эту самую фракцию в горсовете.

На что способны люди Лазаренко в том же Днепропетровске, ярко напоминает один из недавних громких скандалов. Среди бела дня его люди блокировали руководителей одного из районов города в собственных кабинетах, в одном же из кабинетов, опломбировав его, взялись перерегистрировать собственность на нужных людей. Когда вмешалась пресса, тот же депутат Стеблянко разобрался с ней в стиле депутата Калашникова.

Это так, штришок к сегодняшнему дню. Можно себе представить, если бы еще и Павел Иванович вернулся.

Вместе с тем, «закрытие» всех вопросов по уголовным делам – это, так сказать, лишь одно направление «работы» Павла Ивановича из американского «далека»…

Есть и другие?

Согласитесь, Павлу Ивановичу надо побеспокоиться и о материальной стороне своего существования. Причем существования комфортного, к чему он давно привык. Посему Павлу Ивановичу ежедневно приходится заниматься сохранением и усилением своей бизнес-империи…

НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ ЛАЗАРЕНКО

…Понятно, это уже не империя тех времен, когда ПИ сначала «рулил» Днепропетровщиной, а затем в качестве премьера практически и всей страной. Но те, кто думает, что Павел Иванович превратился в мелкого лавочника и владеет парой-тройкой киосков с шаурмой, глубоко ошибаются.

Под его контролем – десятки объектов недвижимости, предприятия, фирмы, земля. В одном Днепропетровске, на одной центральной улице – Карла Маркса – можно показать пальцем на самые фешенебельные здания и не ошибиться, что они, как говорят в городе – «Пашины». «Пашины» тут отели, гастрономы, офисные здания и даже храм, который католики вот уже несколько лет отсуживают у подставных зиц-председателей, представляющих того самого «Пашу». За пределами же улицы Карла Маркса в разных городах и весях его предприятия и фирмы выпускают минеральную воду, торгуют сельхозпродукцией, занимаются кредитами, издают газеты и многое другое.

Естественно, сам ЛПИ не значится в прямых владельцах этих фирм, в деле фигурируют многочисленные «оффшорки», элтэдэшки на родственников, водителей, охранников, знакомых. Но в итоге, понятно, ниточки ведут в ту самую женскую тюрьму, к нему. Соответственно, к нему по электронной почте регулярно поступает отчетность в виде «сведений по аренде» (есть целый массив таких файлов в электронной переписке). В ней против каждого объекта, сданного в аренду, проставлены суммы в гривнях и подтверждено, получена ли указанная сумма. И Павел Иванович как рачительный хозяин сидит, сверяет цифры, контролирует.

То же – и в отношениях с людьми. Для ЛПИ тут нет мелочей, людей надо беречь, но рассудительно, без излишних понтов. «У Троф-ко Л.С. день рождения. Прошу поздравить (букет цветов)», – пишет Павел Иванович. Или – в другом послании: «Уважаемый Костя! Прошу тебя купить подарок и вручить его от моего имени дочери ЕВ (в пределах 1 тыс. грн.). Что-нибудь для дома, для семьи». Одним словом – Хозяин…

По ходу ваших мыслей возникает еще один вопрос. Во времена своего могущества в Украине Павел Иванович, как известно, получал свою долю в каждом бизнесе, который ему понравился. Удалось ли сохранить ему все это богатство? С кем ему приходится воевать за него? И многие ли будут рады, в связи с этим, его возращению?

Надо смотреть правде в глаза, немногие…

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН ЛАЗАРЕНКО В УКРАИНЕ …В Украине попросту не понимают, чем это обернется, и самым роковым образом недооценивают Лазаренко. Реально он опасен весьма многим людям, чье влияние сегодня в стране огромно. Могу вас уверить, это почти половина тех, кто входит в первую десятку самых богатых граждан Украины. В бизнесе у каждого из них в тот момент, когда его «взяли», доля Лазаренко составляла от 15 до 30 процентов. И теперь, если судить по понятиям (а многие отношения тогда были оформлены именно так, и, увы, в стране не совсем отошли от этого принципа и сегодня), долю надо будет отдавать. Так что эти люди сегодня попросту легкомысленно недооценивают последствия возможного возвращения Павла Ивановича.

А это страшный человек. Если бы в свое время он стал Президентом, Белоруссия с Лукашенко показалась бы нам оплотом демократии. Так что если бы Лазаренко вернулся, многие бы в Украине проснулись на следующее же утро в холодном поту…

Но сегодня, так сказать, бренд «Лазаренко» больше используется не как бизнес-угроза, а как политическая страшилка. В каждой избирательной кампании им пугают им экс-соратников и экс-соратниц…

О бизнес-угрозах я уже сказал, и, повторюсь, легкомысленно было бы их недооценить в случае возращения Лазаренко. Аналогично – в политике. Я бы сказал даже так: Лазаренко – это теперь вечная проблема для многих наших политиков.

Причем реально Лазаренко опасен для них не столько в краткосрочной перспективе, то есть на этих выборах, сколько в долгосрочной. Многие из них верят, что стоит, к примеру, выиграть президентские выборы, и проблема Лазаренко «рассосется». Не «рассосется»...

Скажем, некие СМИ растиражировали смелую версию о том, что вот журналиста Бориса Филатова некая олигархическая группа командировала в Штаты, дабы актуализировать дело Лазаренко. Так сказать, разыграть «карту Лазаренко» против Тимошенко в пользу, естественно, другого кандидата. Бред. Нельзя приехать в Штаты, объяснить, дескать, у нас тут такие политические расклады, мы будем Тимошенко шантажировать, поэтому дайте нам Лазаренко на недельку, а потом вернем. Это в Украине любые фокусы возможны, с американскими законами они не проходят.

Но вот в перспективе тень Павла Ивановича будет долго нависать как дамоклов меч над нашими политиками. Или, если хотите, он всегда будет для них тем скелетом в шкафу, который может появиться в самый неподходящий момент и испортить самые радужные планы. При этом, что особенно неприятно, шкаф находится на чужой территории. В России, где в уголовных делах есть много интересных эпизодов, которые касаются украинских политиков и где ситуация контролируется известно кем. Соответственно, захотят – запрячут дела подальше, понадобится – достанут. В США, наоборот, проблема в том, что ситуация не контролируема никем – ни Обамой, ни тамошними судьями-прокурорами. А значит, наши политики пожизненно пристегнуты к ЛПИ.

Есть и еще одно «но» для возращения Лазаренко в Украину. Большое «но»…

ЛАЗАРЕНКО ДОЛЖЕН ДАЖЕ ПУЭРТОРИКАНЦАМ

…Проблема в том, что ему еще надо будет «закрыть вопросы» по Америке и, так сказать, прилегающим территориям.

Какие и по каким «территориям»?

Интересные вопросы...

На миллионы долларов, украденные, как установил суд, Павлом Лазаренко, претендует, мягко говоря, не один человек, не одна фирма и даже не одно государство. Лазаренко должен миллионы долларов теперь уже канадскому гражданину Петру Кириченко (бывший подельщик, которого, как установил суд, Лазаренко «развел» на те самые миллионы). Должен некой массачусетской фирме, которая заявляет, что представляет интересы Украины. Должен даже неким пуэрториканкским гражданам, вложившим суммы от тысячи до десятков тысяч долларов в основанный Лазаренко и скоропостижно обанкротившийся EvroFed Bank. Словом, чтобы благополучно отбыть на родную Украину, Лазаренко есть что «закрывать» в Америке.

При этом, заметьте, мы даже немного забежали вперед. Для успешного «камбэка» Павла Ивановича в Украину суд должен будет вынести тот самый благоприятный для него вердикт. То есть подтвердить, что сидеть ему не больше девяти лет и зачесть ему пребывание под домашним арестом в этот срок. Но я сильно сомневаюсь в таком решении суда. Более того, вполне реально, что американский суд не только не «скостит» срок Лазаренко, а добавит.

На основании чего?

На основании того, что, пребывая в американской тюрьме и изображая из себя раскаявшегося грешника, он цинично обманывает американский суд.

Лазаренко утверждает, что он ничем не занимается в тюрьме. При этом через того же Юрия Люблина выдает распоряжения своему брату Иван-Иванычу Лазаренку, своей теще Тамаре Дмитровне Циковой, своей жене Оксане Циковой. Он также имеет целый ряд компаний, зарегистрированных в США, которые декларируют, что у них нет имущества. Но при этом, у них есть имущество на территории Украины, они за это имущество не только судятся, но в том числе и извлекают из него доходы, которые в США, естественно, также не декларируют.

Возьмем, к примеру, компанию Dugsbery Incorporated, зарегистрированную в Калифорнии в 1994 году. В американских базах данных ее статус определен как suspended, то есть «деятельность приостановлено» (это случилось после того, как Павел Иванович попал под пристальное внимание американской Фемиды). Окей, делает вид Павел Иванович, suspended так suspended. Но на самом деле компания все эти годы оказывается очень даже не suspended. В активах в Украине значатся такие «жирные» объекты, как Building at Karl Marx 55 и Building at Karl Marx 91, то есть здания на том самом престижном проспекте Карла Маркса. И на протяжении немалого времени Dugsbery Inc вела весьма активную деятельность, связанную с ними – участвовала в корпоративных конфликтах, регистрировала-перерегистрировала, судилась и прочее.

Как-то не очень все это смахивает на действия законопослушного гражданина. Не очень «стыкуется» и с тем фактом, что, выторговывая себе у суда пребывание под домашним арестом под впечатляющую сумму залога в 86 миллионов долларов, Павел Иванович уверяет американский суд в том, что ему и его семейству (сыну Александру, дочерям Екатерине и Лесе) в банках, разбросанных по всему миру (Литва, Антигуа, Швейцария) принадлежат суммы, значительно превышающие эти «скромные» 86 миллионов. В Украине же, как известно, таких сумм он никогда не декларировал, уверяя всех и вся, что был скромным, честным чиновником.

Можно вспомнить и компанию «Днепронефть», чей директор Брагинский был недавно убит и которая упоминается в приговоре апелляционного суда как объект рэкета со стороны Лазаренко. Прямой связи между этим убийством и рэкетом нет, но американское правосудие тем и отличается от украинского, что может исследовать и другие, непрямые связи, и выйти на определенные выводы. По моей информации, федерального прокурора также, например, весьма заинтересовала автобиография Лазаренко, которую он собственноручно подавал на выборах в Днепропетровскую облраду.

При чем тут наши выборы и наша облрада? Баллотируясь в депутаты, Лазаренко пишет, что живет в Киеве, на улице Десятинной, не судим, не привлекался к ответственности. А в это время он, как известно, сидит в тюрьме в Калифорнии. У нас в Украине это, понятно, так, мелкие шалости. В Штатах – иное дело, тут ПИ решительно просчитался, недооценив эти «мелочи».

Также в США на судебном процессе он декларирует, что заработал 300 миллионов долларов, занимаясь бизнесом. В Украине же подает в избирательную комиссию декларацию, утверждая, что имеет доход 24 тысячи гривен. По нашим меркам, снова мелочь. По американским – весьма серьезно.

Почему это интересует американскую Фемиду и не интересует нашу Генеральную прокуратуру? Почему этих «мелочей» не замечают в территориальной избирательной комиссии? Что, там не знают, где реально пребывает Павел Иванович – в Киеве, на Десятинной, или в американском Дублине, в женской тюрьме? Не знаю, как ответить.

Американцы же, уверен, не будут сквозь пальцы смотреть на «поведение» Павла Ивановича во время отбывания срока. Ведь получая согласие суда на пребывание под домашним арестом, Павел Иванович подписал довольно строгий документ, регламентирующий условия его пребывания под этим арестом. По этим условиям, его жизнь была строго ограничена, расписано все, начиная от «апартаментов с одно или двухспальной кроватью в Сан Франциско», права заниматься «упражнениями на заднем дворе с 16-00 до 17-00» и заканчивая строго ограниченным кругом лиц, имеющим право приносить ему еду и еще более строгим кругом тех, кому он имеет право звонить по телефону (так называемый Telephone list). Если просмотреть этот Telephone list, в нем, можно обнаружить близких родственников, переводчиков, добрый десяток адвокатов, но, по понятным причинам, нельзя обнаружить тех, через кого он пытался «закрывать вопросы» в Украине по уголовным делам, «выходил» на депутатов и «договаривался» с прокуратурой. Не сомневаюсь, даст оценку этому.

А почему нельзя было лишить Лазаренко депутатства на основании тех же аргументов в наших судах?

А вы попробуйте. Я пробовал. Как журналист, как избиратель я уже три года пытаюсь отсудить у Лазаренко депутатство в административных судах, и три года это все тянется безуспешно. Я доказываю суду: человек девять лет находится за пределами Украины, сидит в тюрьме, как он может представительствовать в органах власти? Разве не бред, при таких «раскладах» руководить фракцией в облсовете? А мне каждый раз говорят: извините, до свидания, ваши права не нарушены. Не нарушены? Выигрываю по второму кругу суд, мне второй суд отменяют. Высший административный суд отменяет, отправляет на новое рассмотрение, по второму кругу областной суд опять отменяет. Дошло дело до Высшего админсуда, и снова отложили.

Подводя итог, все-таки, по-вашему, вернется ли Лазаренко в ближайшее время в Украину? Или пугает?

Думаю, не скоро это может случиться.

Более того, буквально вчера его защита подала в суд интереснейший документ. В нем идет речь о том, что Лазаренко договаривался с обвинением, что в обмен на признание вины ему сократят срок тюремного заключения. Знаете, что помешало? Позиция Госдепа США. Дело в том, что в случае выхода Лазаренко на свободу, его обязаны депортировать из Штатов в трехдневный срок. И он упрашивал отправить его в третью страну. В ТРЕТЬЮ! Но никак не в Украину. То есть, Павел Иванович блефует, шантажирует наших политиков и своих сторонников из-за решетки за океаном, а они верят ему. Сам же при этом, как мы видим, отнюдь не горит желанием возвращаться на родную землю.

Он ведь, как уже говорилось, прекрасно знает, что в Украине его ждут далеко не с хлебом-солью, а с обвинениями в убийствах и других преступлениях. К примеру, на днях министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что если Павел Иванович ступит на украинскую землю, на него тут же будут надеты наручники. Основанием для этого, утверждает Луценко, будут обвинения в серьезнейших преступлениях. Выходит, есть надежда, что власть, правоохранительные органы очнутся и смогут не только адекватно оценивать ситуацию, но и действовать. А, значит, «подвиги» Павла Ивановича будут по достоинству оценены не только в далекой Америке, но и в родной Украине.