Вышло второе издание справочника о войсках 3-го Рейха из граждан СССР

В Севастополе вышло в свет второе, значительно дополненное и исправленное издание справочника «Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов, а также из жителей Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, автор справочника капитан 1 ранга в запасе Вадим МАХНО, прослуживший более 30 лет на ЧФ бывшего СССР и в ВМС Украины, в своих исследованиях в основном опирается на 22 книги о коллаборационистах, изданные в Москве (первое издание справочника вышло на основе 11 книг). В предисловии В.МАХНО пишет, что «сотни тысяч, если не миллионы наших соотечественников служили в различных вооруженных и военизированных формированиях и учреждениях 3-го Рейха». По данным автора, хотя украинцы составляли 50% от общего числа населения, очутившегося в оккупации, из украинцев в годы второй мировой войны было сформировано 1 из 40 дивизий и охранных корпусов (2,5%), 3 из 60 бригад (5%), 20 из 250 полков (8%), 120 из 1200 батальонов (10%), воевавших на стороне 3-го Рейха.

Как отмечает В.МАХНО, в справочнике приведена «относительно полная информация по более чем 100 соединениям (бригада, охранный корпус, дивизия, бригадная и дивизионная группа, легион, корпус самообороны) и по 10 объединениям (вооруженные силы, армия, корпус).

По данным автора, фашистам служили около 150 русских генералов. В частности, 24 советских гражданина стали русскими гитлеровскими генералами, 13 советских генералов и комбригов, в том числе С.Шаповалов - довоенный начальник Севастопольского артиллерийского училища.

В книге, состоящей из 168 страниц, полностью отсутствуют оценочные суждения и комментарии, одновременно здесь представлены справочные данные, «сухие цифры» и «голые факты», а также краткое описание боевого пути соответствующих армий, объединений и соединений, их судьба после поражения фашистской Германии во Второй мировой войне.

Первое издание справочника вышло в первой половине текущего года.