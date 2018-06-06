Нужен ли референдум про НАТО?

Сегодня ЦИК признал действительными около 4,5 млн. подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП. Теперь эти данные передадут на рассмотрение Президента. Станет ли реальностью референдум по НАТО? Нужен ли он вообще? УНИАН поинтересовался мнением экспертов.

Сергей Згурец, эксперт Центра армии, конверсии и разоружения: КТО БЫЛ В БОЛГАРИИ, ГРЕЦИИ ИЛИ ГЕРМАНИИ – ТОТ ЗА НАТО Проводить референдум о вступлении в НАТО преждевременно, поскольку на сегодня у подавляющего большинства населения нет постоянного представления о НАТО, до сих пор Альянс воспринимается на уровне советских стереотипов. И эти стереотипы просто эксплуатируются некоторыми политическими силами. Сегодня можно говорить о фактическом бездействии государства в сфере разъяснительной работы о целях и задаяах НАТО, преимуществах пребывания Украины в составе НАТО и в европейском сообществе в целом.

Интересный факт. Если взять статистику украинцев, побывавших в западных странах, а это приблизительно 10% населения Украины, то эти люди благосклонно относятся к идее вступления в Альянс. И это закономерно, потому что они понимают, что Европа, западные стандарты жизни и НАТО – это вещи одного порядка.

Дело в том, что сегодня НАТО – это не просто и не только военный блок. Прошли те времена, когда НАТО можно было рассматривать как противовес Варшавскому договору. НАТО отражает европейские постоянные подходы к решению комплекса вопросов, не только военных. Сторонники НАТО говорят: если вы положительно относитесь к Болгарии, Венгрии, Франции, Германии, то почему же негативно относитесь к НАТО, ведь все эти государства члены Альянса? Формально если мы воспринимаем те же развитые страны как страны с демократическими традициями, то откуда мысль, что когда эти страны объединяются, то начинают проводить агрессивную международную политику?

НАТО - структура, в которой любое решение принимается в рамках консенсуса. Страна, которая не хочет посылать куда бы то ни было свой военный контингент, его не посылает. В этом, кстати, заключается отличие от принципа принятия решений в рамках прежнего Варшавского договора и в ОДКБ (Организации договора по коллективной безопасности). Некоторые страны-члены НАТО, не желавшие направлять свои контингенты к Афганистан или Ирак, их не направяли, как бы на них не давили США или другие влиятельные силы Альянса. Общие положения договора о коллективной безопасности в рамках Альянса дают право выбора. Этот момент почему-то упрямо не упоминают противники вступления в НАТО.

Членство в НАТО предусматривает целый ряд факторов, влияющих на необходимость удовлетворения нужд армии. Сейчас у нас принят оборонный бюджет на 2007 год, который, несмотря на заявления нынешнего правительства, мол, мы должны обеспечивать обороноспособность, не свидетельствует о намерении развивать армию. В лучшем случае он такой же, как и прошлогодний и уж никак дотягивает до показателя у 2% ВВП, предусмотренного на финансирование обороны. Сегодня у Польши больший оборонный бюджет, чем у Украины, не говоря о других государствах: если наш оборонный бюджет составляет около миллиарда долларов, то немецкий – около шести миллиардов при почти одинаковой численности войска. Украинские военные это прекрасно знают, и потому среди них вы почти не найдете противников присоединения к Альянсу.

Поэтому в первую очередь нужно ломать стереотипы в восприятии НАТО.

Другой вопрос - необходимость референдума как обязательной предпосылки вступления в Альянс. Из всех 26 стран – членов Альянса референдум проводили лишь три страны – Словакия, Словения и Венгрия. Для вступления в Альянс не нужен референдум. Но если уже мы заявили, что хотим референдум, то нужно сказать, что в Украине он не имеет законодательной силы, нет механизмов имплементации решений общенационального референдума. Действующий закон о референдуме не предусматривает такого механизма. К тому же, он не был приведен в соответствие с Конституцией после внесения в нее изменений. Потому референдум сегодня – это всего лишь показатель желания народа - вроде социологического опроса. Разговоры о референдуме – это элемент политической игры и попытки определенных политических сил напомнить о своем существовании и усилить собственный политический вес.

Константин Бондаренко, руководитель киевского Института проблем управления им. Горшенина: ЯНУКОВИЧУ СЛЕДУЕТ ВЫЙТИ ИЗ ПОЕЗДА НА СТАНЦИИ УКРАИНА

Думаю, что референдум в принципе должен состояться. В Универсале записано, что вопрос вступления в НАТО будет определяться на референдуме. Если это не просто бумажка, то нужно выполнять, что там записано. Другой вопрос, когда его проводить и как именно. Этот вопрос должна решать не отдельная политическая сила, а государственные органы власти. Второй вопрос –необходимость внести изменения в закон о референдуме или принять новый закон. Тот, который есть сегодня, оставляет большое поле для злоупотреблений и фальсификаций. Мы все помним апрельский референдум 2000 года, когда, кажется, свыше 80% голосовали за бикамерализм, хотя девять из десяти опрошенных вам не скажут, что это такое. Если мы вспомним, как в 1991 году принимался закон о референдуме, когда Леонид Кравчук очень боялся, что народ не проголосует за независимость, то ясно станет, почему в законе осталось столько скользких моментов. В частности, закон вообще не предусматривает наличия наблюдателей на участках.

Я не думаю, что Виктор Медведчук (лидер СДПУ(о), инициировавшей референдум по НАТО. – Ред.) как юрист, не понимает этих моментов. Если бы он действительно рассчитывал на возможность такого референдума, то провел бы ряд предварительных мероприятий, в том числе и по принятию соответствующего закона. Поскольку этого сделано не было, то речь идет о пиар-ходе определенной политической силы.

На сегодня референдум не своевременен, поскольку больше 50% населения негативно относится ко вступлению Украины в НАТО, и он просто поставит точку на перспективе интеграции Украины в Североатлантический альянс. Возможно, на это и делается расчет, но результаты референдума все равно не будут признаны, если референдум пройдет с нарушениями.

В Крыму был проведен такой самовольный референдум, который дал чуть ли не 98% против НАТО, но эти результаты никем не признаны.

Референдум может быть проведен лишь после широкой просветительной работы среди населения, поскольку большинство граждан Украины понятия не имеют, что такое НАТО. Я лично не понимаю, куда ушли госсредства, которые последние 15 лет выделялись на информирование населения о деятельности НАТО. Еще в 1995-м Леонид Кучма с Евгением Марчуком подписали в Брюсселе соглашение об открытии в Украине Центра информации и документации НАТО. Так почему у нас сегодня всего 17% населениея готовы вступать в НАТО? Я постоянно просматриваю прессу и не вижу там ни пропаганды, ни контрпропаганды по НАТО. Все статьи лишь констатируют: НАТО – это хорошо или НАТО – это плохо, но ничего не разъясняют.

Этим вопросом заниматься бы Министерству обороны Украины с 1991 года.

Что же касается усилий нынешнего правительства, то можно сказать, что если Украина присоединится в НАТО при Януковиче, то он будет „на коне”, в конечном итоге, как и в противоположном случае. Не будем забывать, что евроатлантическая интеграция прописана в программе Партии регионов отдельным пунктом, а что касается верности надеждам электората, то известно, что политики вспоминают об электорате в канун выборов.

Здесь можно провести историческую аналогию. Когда Симон Петлюра в 20-х годах встретился с Юзефом Пилсудским, Петлюра стал корить Пилсудского, что тот был социал-демократом и изменил социал-демократии, стал авторитарным лидером. Пилсудский ему ответил: „Я на поезде социал-демократии доехал до станции „Польша” и там вышел.” Так же Янукович на поезде идеологии, разработанной для восточных областей, доехал до станции „Украина” и должен выйти, то есть представлять интересы всей Украины. Думаю, что Янукович и в дальнейшем будет занимать двойственную, неоднозначную позицию по интеграции в НАТО. Он никогда не скажет однозначно „да”, пока не увидит, что население готово к вступлению, и не скажет категорическое „нет”. Он, кстати, ни разу этого и не сказал. В Брюсселе Янукович просто озвучил пункт Универсала, сказав, что Украина не готова к вступлению в НАТО, но вступление в Альянс – это наша стратегическая цель. Это и есть его взгляд на проблему. Янукович будет стоять в стороне процесса, но ни в коем случае не станет препятствовать. Он старается понравиться Западу. В нем срабатывает тот же комплекс, который сработал в свое время и в Леониде Кучме, пришедшем к власти как политический агент Москвы, но за год превратившемся в политического агента Вашингтона. В Москве очень сожалели. Янукович сейчас хочет себя показать прозападным политиком, потому что Россия его и так считает своим „в доску”.

Вадим Гречанинов, председатель Атлантического совета Украины: БЕЗ НАТО МОЖНО НЕ МЕЧТАТЬ О ЕС

Референдум сегодня лишний по одной простой причине: нас туда никто не приглашает. Так чего поднимать шум? Сегодня идея референдума о вступлении в НАТО просто используется для удовлетворения политических амбиций определенных политических сил.

Референдум сегодня даст до 20% поддержки идеи вступления в НАТО. Поэтому такую акцию можно было бы рассматривать как антигосударственную.

Наша власть и политическая элита прежде всего должны понять одну сверхважную вещь: НАТО нам нужно для того, чтобы попасть в Евросоюз. Это не закон, но объективная реальность – все без исключения государства, которые присоединились к ЕС, сначала стали членами НАТО. Это как коридор, обязательная ступень на пути к Европе. Если мы скажем НАТО „нет”, то это будет „нет” перспективе вступления в ЕС.

Нельзя сегодня сквозь пальцы смотреть на попытки проводить „домашние” референдумы по НАТО в Крыму. Это преступная безответственность. Референдум в Крыму – это обман и поощрение сепаратистских настроений. Я считаю, что за такие вещи нужно привлекать к ответственности. Президент должен был бы жестче реагировать на такие вещи.

Интересно, что инициаторы крымского референдума идут в фарватере российской политики, хотя у самой России намного более тесные связи с НАТО, чем у Украины.

Наши действия в отношениях с НАТО не продуманы и не скоординированы, в частности и со стороны Президента. Почему мы посылаем на саммит НАТО в Ригу делегацию во главе с советником Президента Олегом Рыбачуком (при всем уважении к нему), а не во главе с министром иностранных дел или, по крайней мере, с его первым заместителем? Грузия посылает на саммит делегацию из девяти человек во главе со спикером парламента, потому что Грузия стремится в НАТО.

Позиция Януковича в отношении НАТО еще окончательно не определена. Впрочем, его действия свидетельствуют о значительно большей степени прозападной ориентации, чем это декларируется для восточного электората. Он близок к пониманию того, что Украина не может иметь нейтральный, внеблоковый статус, потому что нам этого статуса никто не даст. Не исключено, что он не до конца понимает, что путь в ЕС, за который он выступает, лежит только через НАТО. Европа становится более единой, ЕС и НАТО – это просто разные проявления этого единства, экономические и военные, возможность унификации стандартов, возможность не „раздувать” армии государств и не создавать лишние структуры.

Вполне вероятно, что население это поймет через несколько лет, но элита должна понять это сегодня. Вопрос сроков вступления в НАТО – это вопрос тактики. Заявления о том, что мы в 2008 году будем в НАТО, по моему мнению, только нанесли вред. Реально население стало жить хуже, военных массово увольняют, не обеспечивают пенсиями, жильем. О каком НАТО мы можем говорить, если лейтенант получает 850 грн., а министр – 19 тыс. грн.? Все это вызывает только сопротивление таким голословным заявлениям и дает козыри в руки противников вступления Украины в Альянс. Должна быть последовательность в словах и действиях.

В начале 2006 года я объездил все областные центры, где проводил ознакомительные занятия по НАТО и вопросам безопасности. И могу сказать, что вся страна, независимо от региона, ничего не знает о НАТО. В западных областях к НАТО относятся благосклоннее в силу более тесных контактов с Западом, но не в результате более глубокой осведомленности. Атлантический совет Украины на протяжении 2006 года работал с 200 школами по всей Украине по вопросам информирования о задании и деятельности НАТО учеников старших классов. 15 декабря подводили итоги, награждали победителей конкурсов. Эта акция проводилась при поддержке посольства Польши.

В мае 2006 года Виктор Ющенко давал большую пресс-конференцию в Украинском доме. На вопрос о НАТО он ответил, что в прошлом году читал исследования Центра Разумкова, которые свидетельствуют, что лишь несколько процентов населения владеют информацией о НАТО. А что делалось на протяжении года, если он читал эти данные в прошлом году? Ничего не делалось. Только сейчас деятельность в этом направлении немного активизировалась. Кстати, именно для просветительской работы на 2006 год бюджет выделил МИД и Госкомтелерадио 5 млн. грн. А на 2007 год в бюджете не заложено ни копейки. Правда, именно НАТО на информационную работу в Украине выделило 1 млн. евро.

Нужно немедленно браться за организацию просветительской деятельности. И это работа не только МИД и Минобороны. Этим должны заниматься Минобразования, общественные организации, в числе которых Атлантический совет Украины, Общественная лига „Украина–НАТО”, СМИ, этим должны заниматься политические партии, которые в своих программах записали, что видят Украину интегрированной в Альянс, нужно привлекать посольства стран – членов НАТО. Я общался с несколькими посольствами, и есть надежда, что в этой работе мы получим поддержку от Польши, Венгрии, Словакии. Но все это нужно делать не только в Киеве, а в первую очередь в регионах. Это начало, это азбука. И руководить этим процессом должен Президент. Власть должна нам рассказывать, как это делать, а не мы ей.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: В УКРАИНЕ ЕЩЕ НЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ЕСТЬ ЛИШЬ НАСТРОЕНИЯ

Думаю, что реальность такого референдума на сегодня минимальна. Вряд ли нужно рассматривать серьезно ту партийно-народную инициативу, которую мы наблюдаем. Референдум не может быть акцией одной политической силы. Вопрос о референдуме и имплементации его решений решает Верховная Рада.

В целом идею референдума в нынешней политической конъюнктуре нужно рассматривать не как процедуру, сформированную низовой плебисцитарной демократией, а как политтехнологию, как инструмент политической борьбы с целью обострения ситуации со стороны политических сил, чувствующих себя неуверенно. Сейчас эта идея активизируется политическими силами, которые находятся в рядах коалиции или за пределами парламента. Последний всплеск референдумной активности наблюдался в Крыму, и этот всплеск можно записать даже не в актив левых сил Крыма, а в актив лично господина Грача, чья деятельность, кстати, не очень одобрительно воспринимается даже в КПУ, поскольку коммунисты, как представители коалиции, не заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.

Скрытой же причиной такого всплеска активности в том, что идею референдума о НАТО рассматривают как ответный ход на случай, если Конституционный суд отменит политреформу или если будет поставлен вопрос о референдуме по Конституции.

Вопрос политики в отношении НАТО сегодня для всех сложен, но сложнее всего он для Виктора Януковича и Партии регионов. Они сами еще концептуально не определились. По моему, они понимают, что вступать в НАТО еще, может, и рано, но категорически отказываться от этой перспективы не нужно. Все будет решаться в зависимости от политической конъюнктуры и внешнеполитических влияний.

На сегодня выяснять общественное мнение о НАТО вообще не актуально, потому что мы не вступаем в Альянс, по меньшей мере в ближайших год-два. Даже если потребность в референдуме назреет, то в любом случае не сегодня и, возможно, не завтра.

В ситуации, когда общество возбуждено и слишком политизировано, не стоит проводить никаких референдумов. В стране еще не завершилось формирование власти в постреформенной политической системе, в политической борьбе и в общественных настроениях преобладают эмоции, поэтому референдум – хоть по Конституции, хоть по НАТО – вряд ли решат вопрос. Референдумы имеют смысл тогда, когда проводятся в условиях стабильности власти и общества.

В целом выяснять на эмоциональном и достаточно примитивном уровне массовой психологии: "Нужно Украине НАТО или нет," – не дело референдума. Такие вопросы должны решаться более профессионально и менее политизированно и эмоционально.

Сегодня у нас нет общественного мнения по этому вопросу. Существует мнение отдельных избирателей, отдельных социальных прослоек, сторонников тех или других политических партий, но общественного мнения, в политологическом смысле этого слова, то есть мнения зрелого, рационального, взвешенного пока нет. Когда какой-либо социологический опрос называют общественным мнением – это спекуляции. Это штрих настроений в обществе – и не больше.

В Украине пока еще нет критической массы граждан с сознательным рациональным выбором. Вопрос формирования общественного мнения о НАТО – это многосложный процесс, который в значительной мере зависит от внешних факторов, в частности российского. Если, например, завтра обострится ситуация в черноморско-каспийском регионе, чего нельзя полностью исключать, то украинцы сами увидят, что фактор НАТО – это фактор безопасности.

Олег Медведев, политтехнолог, вице-президент украинской PR-лиги:

УКРАИНЦЫ ПРОГОЛОСУЮТ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА

У сторонников евроатлантической интеграции в Украине все шансы выиграть референдум о вступлении Украины в НАТО, инициированный СДПУ(о).

Во-первых, противники вступления давно выложили все свои аргументы, и это – аргументы вчерашнего дня. В то же время сторонники – еще даже и не начинали разъяснительной кампании об очевидных преимуществах вступления в НАТО как необходимого шага на пути в Евросоюз. Перспектива же референдума мобилизует евроатлантистов, организует и заставит провести мощную кампанию.

Во-вторых, выиграть этот референдум сторонникам НАТО поможет Медведчук, так как это будет референдум не только «за» или «против» вступления Украины в НАТО, но и референдум против Медведчука. Медведчук пользуется таким недоверием, какое делает негативной любую идею, исходящую от него, и Украина, мягко говоря, скажет ему «нет».

Кардинальное изменение позиции избирателей по НАТО вполне реально. Подобное случалось в 1991 году, когда в марте украинцы проголосовали за сохранение СССР, а в декабре – за независимость.

Степень сложности задачи зависит от позиции Януковича, а глава правительства в интервью западной прессе не раз заявлял, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Поэтому сторонники евроатлантической интеграции зачислят Януковича в свои союзники, а это может обеспечить дополнительно несколько миллионов голосов.

Что касается референдума о вступлении Украины в Единое экономическое пространство, то он попросту лишен смысла, поскольку Украина уже вступила в ЕЭП, подписала соответствующие международные соглашения, которые ратифицировала Верховная Рада с оговоркой, согласно которой Украина может в интеграции к ЕЭП прибегать только к таким мерам, которые не противоречат Конституции. Медведчук ломится в открытые двери.

Галина Ключковская