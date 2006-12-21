Ющенко угрожает опять ветировать бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит вето к закону о госбюджете-2007, если в нем не будет учтена позиция об установлении минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не отступит от своей позиции.

Он заявил о готовности рассматривать любые компромиссные варианты, в результате которых будет именно установление минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.

Глава государства сообщил, что сейчас работает рабочая группа Секретариата Президента и Министерства финансов, которые должны разработать механизм и график решения этой проблемы.

«Речь идет о 800 млн. грн. из 160-миллиардного бюджета», - сказал он, добавив, что ставит вопрос о перераспределении средств в госбюджете.

Президент привел пример, где можно взять эти средства. В частности, в госбюджете предусмотрено финансирование строительства трех аэропортов. По его мнению, это нужно делать, но не за счет госбюджета. В.ЮЩЕНКО выразил готовность поддержать предоставление государственных гарантий для коммерческих структур, которые возьмутся за эти проекты.

Также Президент выразил непонимание, почему в госбюджете предусмотрены средства на негосударственный пенсионный фонд. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встрече с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ, но пока не удалось найти понимания. «Это принципиальная позиция, она остается напряженной», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что это вопрос не только финансов, но и вопрос морали, сможет ли власть «каждый месяц забирать у бедного человека 20-30 гривен… Это недопустимо».

По словам В.ЮЩЕНКО, у власти должно хватить мужества дать ответ на этот вопрос, поскольку в другом случае он будет вынужден применить вето к госбюджету.

При этом он подчеркнул, что согласно расчетам экспертов, прожиточный минимум на 1 января будет составлять 405 грн., а в бюджете заложено 385 грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня в Украине проживают 2 млн. пенсионеров, у которых пенсии ниже прожиточного минимума. По его словам, еще 8 млн. пенсионеров получают пенсию, которая равняется прожиточному минимуму.

Он напомнил, что направлял правительству и парламенту три письма относительно решения этого вопроса.