Депутаты замахнулись на полторы тысячи вопросов

Народные депутаты приняли постановление «О повестке дня пятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 234 из 438 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, а из фракции Партии регионов «за» проголосовал всего один народный депутат.

В соответствии с повесткой дня, Верховная Рада планирует в течение сессии рассмотреть около 1,5 тыс. вопросов.