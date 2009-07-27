Кирилл - Ющенко: Поместная церковь в Украине есть

Патриарх КИРИЛЛ заявляет, что православные украинцы подчиняются Патриарху Московскому и всея Руси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Голодомора.

Патриарх КИРИЛЛ выразил удовлетворение первым днем визита в Украину.

Он отметил, что обсудил с В.ЮЩЕНКО религиозную ситуацию в Украине. По его словам, разделение православия является большим вызовом и большой проблемой.

Патриарх сказал, что «сегодня мы чтим память Святого Владимира, который великим деянием – Крещением Руси – содействовал основанию нашей Поместной церкви, которая уже 2000 лет существует».

«Эта церковь, господин Президент, существует. Есть Поместная церковь в Украине, если бы ее не было – не было бы сегодня Украины»,- заявил КИРИЛЛ.

Но, по его словам, на теле этой церкви образовались раны, которые нужно залечивать. При этом, по словам КИРИЛЛА, исцеление придет тогда, когда мы будем следовать определенным истинам.

КИРИЛЛ отметил, что первой из них является то, что паствой церковной являются все крещенные православные люди вне зависимости от их политической ориентации, от их симпатий или антипатий, от их понимания истории.

«Это все паства единой Поместной церкви. Если мы не будем проецировать на нашу церковную жизнь наши политические предпочтения, то мы освободим нашу дискуссию от того фона, который сегодня так отягощает размышления о будущем православия в Украине», - заявил Патриарх КИРИЛЛ.

Он поблагодарил Президента В.ЮЩЕНКО за то, что тот подчеркнул духовный, пасторский характер его визита в Украину.

При этом КИРИЛЛ отметил, «что Патриарх Московский и всея Руси живет в Российской Федерации, в городе Москве, но это Патриарх Московский и всея Руси».

Он напомнил, что ранее решением иерархов Восточной христианской церкви патриархи официально назывались патриархами Московскими, всея Руси и всех северных стран и до упразднения патриаршества при Петре І, так и подписывались.

«И здесь нет никакого империализма, никакого господства одних над другими, здесь есть ясная православная эклезиология: Патриарх – это отец для всех вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем, он отец всех тех, кто принадлежит Православной церкви, входящей в единую юрисдикцию, возглавляемую Патриархом», - заявил КИРИЛЛ.

«Я как Патриарх приложу все силы к тому, чтобы по милости Божьей преодолелись разделения», - добавил он.