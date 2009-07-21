У Яценюка конфисковали информационные палатки

Инициатива Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен” обвиняет власть Киева в незаконном демонтаже 7 информационных палаток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Киевской ячейки “Фронта перемен” Андрей ПЫШНЫЙ.

Он сообщил, что в понедельник, 20 июля, работники коммунального предприятия “Киевблагоустройство”, которое подчиняется столичной власти, в частности мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, разобрали и конфисковали 7 палаток для распространения информации и сбора подписей в поддержку референдума по инициативе “Фронта перемен”.

По словам А.ПЫШНОГО, к этим палаткам, которые были установлены, в частности, возле станций метро “Печерская”, “Политехнический институт” и на Майдане Незалежности, подъехали автомобили, номера которых зарегистрированы на КП “Киевблагоустройство”, и люди в форме с названием этого предприятия демонтировали палатки, загрузили их в автомобили и вывезли.

А.ПЫШНЫЙ заверил, что палатки были установлены в соответствии с действующим законодательством. “Фронт перемен” заранее официально известил киевскую городскую власть о местах размещения этих информационных точек, хотя закон и не обязывает этого делать. Кроме этого, палатки были установлены в местах скопления людей таким образом, чтобы не мешать им свободно перемещаться.

“Фронт перемен” подчеркивает, что КП “Киевблагоустройство” не имело права изымать их имущество, ведь коммунальные предприятия не относится к числу субъектов права, уполномоченных конфисковывать имущество граждан и юридических лиц.

А.ПЫШНЫЙ заявил, что лидер “Фронта перемен” А.ЯЦЕНЮК подготовил депутатский запрос к киевской городской власти относительно правовых оснований демонтажа информационных палаток.