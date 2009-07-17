Тимошенко подвела базу для «исторического решения» парламента

Правительство сегодня на заседании одобрило проект закона о Большом государственном гербе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято единогласно всеми членами правительства.

«Для нашего правительства это является последовательной стратегически важной работой, и мы сегодня можем выйти с проектом закона о Большом государственном гербе», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, напомнив, что на предыдущем заседании правительства были одобрены два законопроекта – о Государственном гимне и о Государственном флаге Украины.

По словам премьер-министра, проект Большого государственного герба объединяет всю историю Украины, лучшие вехи и этапы ее развития.

«Мы имеем в таком общем, логичном, гармоничном собрании как раз и дух нашего государства», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратила внимание на то, что в предложенном специалистами Большом государственном гербе также отражены символы как Западной, так и Восточной Украины.

В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что законопроект о Большом государственном гербе Украины является конституционным, в связи с чем за его принятие должны проголосовать две трети депутатов.

По его словам, после одобрения законопроекта правительством он будет направлен в Верховную Раду.

«Это будет историческое решение нынешнего состава парламента», - в свою очередь добавила Ю.ТИМОШЕНКО.