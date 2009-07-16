У Ющенко говорят, что благополучие Пенсионного фонда - миф
Шлапак провел брифинг
|Александр Шлапак
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.
«В этом году Пенсионному фонду выплачено 17,8 млрд. грн. в качестве кредитов, часть возвращена, но непогашенный остаток на сегодня составляет 8,6 млрд. грн.», - сообщил А.ШЛАПАК.
Кроме того, он отметил, что постоянно уменьшается остаток средств Пенсионного фонда. Так, за январь-июнь остаток средств уменьшился более чем в 4 раза - с 3,5 млрд. грн. до 0,9 млрд. грн., при месячной потребности в 13,5 млрд. грн.
По информации А.ШЛАПАКА, сумма недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд на 1 июня 2009 года составляла 2 млрд. 828 млн. грн. За 2008 год недоимка увеличилась на 54,3%, а за январь-июнь 2009 года - на 31,8%.
Как сообщал УНИАН, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сообщила о перевыполнении плана поступлений пенсионных средств в июле. «За июль на сегодняшний день уже поступления к плану составили 121%, которые мы перечислили на выплату пенсий», - отметила министр.
Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.