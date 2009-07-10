МВФ еще оставляет за собой право подумать

Миссия Европейского департамента МВФ, которая завершила сегодня работу в Украине под председательством госпожа Джейлы Пазарбазиолу, обнародовала пресс-релиз по результатам своей работы. Миссия подчеркивает, что позитивный вывод о пересмотре программы принят на техническом уровне, в то время как окончательное решение о выделении третьего транша Украине в объеме 3.3 млрд. долларов будет принимать Совет Директоров.

В то же время миссия МВФ отмечает зависимость предоставления третьего транша от выполнения украинской стороной определенных обязательств. Пресс-релиз отмечает, что «завершение второго пересмотра Советом Директоров обусловит предоставление Украине транша финансирования в размере 2,125 млрд. СПЗ (около 3.3 млрд. дол. США) при условии осуществления предварительных мер». Пресс-релиз не приводит перечень таких мероприятий, однако отмечает, что «для завершения второго пересмотра программы необходимо, чтобы Парламент принял изменения к законодательству, направленные на усиление законодательной базы для решения проблем банков».

Миссия отмечает, что «макроэкономическая и финансовая политика в Украине в целом внедрялись в соответствии с планом. Количественные критерии эффективности относительно денежной базы, чистых международных резервов и баланса средств общего сектора государственного управления по состоянию на конец мая было выполнено. Власть достигла хороших результатов в решении вопросов системных проблемных банков и разработке связанных с этим вопросом изменений к законодательству».

В то же время, отмечает МВФ, хотя «финансовая напряженность ослабилась, однако – как и в других странах региона – экономический спад оказался более ощутимым, чем ожидалось». В связи с этим МВФ впервые официально обнародовал составляющие своего пересмотренного макроэкономического прогноза для Украины, согласно которому «реальный ВВП в 2009 году по ожиданиям может сократиться на 14 процентов против 8 процентов, которые прогнозировались во время первого пересмотра программы». Такое «более ощутимое сокращение внесет свой вклад в быстрое улучшение баланса счета текущих операций, однако, и в дальнейшем ослабит ситуацию с доходами Правительства», отмечается в пресс-релизе миссии МВФ. В то же время, «динамика инфляции оказалась лучше ожидания».

МВФ также пересмотрел «целевой показатель дефицита общего сектора государственного управления на 2009 год, заменив его с 4 процентов на 6 процентов ВВП, к чему необходимо прибавить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 2.6 процента ВВП».

МВФ также сообщил о взятых правительством на себя обязательствах относительно:

· ежеквартального повышения тарифов на газ, с обеспечением при этом эффективной системы социальной защиты;

· устранения структурного дисбаланса в финансовом положении НАК «Нафтогаз» и

· улучшение эффективности корпоративного управления компанией.

МВФ отмечает, что президентские выборы в Украине не должны стать на пути успешной реализации программы. «Чрезвычайно важно, - отмечает Фонд, - чтобы власть Украины внедряла все необходимы меры – в том числе в период приближения президентских выборов – для того, чтобы удерживать развитие фискальных процессов в соответствии с целевыми показателями программы. Также чрезвычайно важно обеспечить продвижение в области налоговой и пенсионной реформы, объявленных на 2010 год. Эти реформы будут способствовать обеспечению фискальной стабильности на среднесрочную перспективу и будут помогать экономике выйти из кризиса».