Литвин предлагает депутатам поработать еще неделю

В парламенте зарегистрирован проект постановления председателя ВР Владимира ЛИТВИНА «О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, данным проектом предусмотрено, что на следующей неделе ВР будет работать в пленарном режиме. В понедельник, 13 июля, запланировано провести заседание Согласительного совета.

17 июля предусматривается «Час вопросов к правительству», пленарное заседание парламента и закрытие сессии.

Как известно, на этой неделе парламент должен был работать в пленарном режиме, но из-за блокирования работы ВР фракцией Партии регионов заседания не проходили.

Сегодня должно было состояться закрытие текущей сессии.