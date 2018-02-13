Саакашвили заявил, что будет пытаться восстановить украинское гражданство (видео)

Он также пригрозил украинским политикам и олигархам тюрьмой.

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что был и остается украинским политиком, а также намерен восстанавливать свое украинское гражданство.

Об этом он сказал на брифинге в Варшаве, передает Радио Свобода.

Также он заявляет, что вместе с украинским народом "свернет шею украинскому олигархату".

"У меня после вчерашнего очень болит шея, потому что они всячески меня душили всю дорогу, как Шарикова. Так вот я хочу сказать: шея у меня пройдет, а шею украинскому олигархату вместе с украинским народом мы свернем", - подчеркнул Саакашвили.

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Он пообещал, что украинские олигархи и политики, которые выполняют преступные приказы, попадут в тюрьму.

"Я думаю им там самое место - переехать из своих дворцов в Козине и Конча-Заспе в украинские тюрьмы", - добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, во время задержания правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

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Затем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны. «Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является мужем/женой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

Сам Саакашвили 12 февраля заявил, что просит помощи у Европейского Союза и, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель.