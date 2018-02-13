Саакашвили не будет просить политического убежища в Польше

Также выдворенный из Украины в Польшу политик исключил свою экстрадицию в Грузию.

Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища в Польше, куда он был принудительно отправлен в понедельник, 12 февраля. Политик также исключил свою экстрадицию из Польши в Грузии.

Читайте такжеГрузия направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили«Нахожусь сейчас под защитой польской полиции. Я общался с руководством Министерства внутренних дел, ко мне звонили, когда я был на аэродроме в Варшаве. Не буду просить политического убежища в Польше», - сказал он в разговоре с одним из украинских телеканалов.

Саакашвили прокомментировал также возможность его экстрадиции из Польши в Грузии.

«Как говорят у нас в Одессе, не смешите мои тапочки. Какой запрос? Эта власть в Грузии боится меня как черт ладана. Это клоуны какие-то. Если бы они хотели выдавать меня, они должны были меня экстрадировать вчера. Я с самого начала говорил, что нет серьезных обвинений против меня ни у Грузии, ни у Украины», - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Киеве был задержан экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили. Политик был отправлен по процедуре реадмиссии в Польшу. Вечером самолет с Саакашвили приземлился в столице Польши. Саакашвили считает, что его выдворение показывает слабость и страх Петра Порошенко. Сегодня в Варшаве экс-президент Грузии даст пресс-конференцию на тему ситуации, которая сложилась.