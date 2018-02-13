Ночь после выдворения Саакашвили в Польше ночевал в тайном отеле под охраной (видео)

Саакашвили рассказал, что ему якобы звонил министр внутренних дел Польши и дал гарантии безопасности.

Всю ночь выдворенный пограничниками из Украины экс-президент Грузии Міхеіл Саакашвили провел в отеле в столице Польши Варшаве под охраной, которую ему предоставила польская власть. Отель, в котором находится, Саакашвили - под защитой.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН. Неизвестен ни отель, ни где он расположен - все держат в тайне.

Накануне Саакашвили рассказал, что ему, мол, звонил министр внутренних дел Польши и дал гарантии безопасности.

Политик пока свое место пребывания не разглашает. Критикует украинскую власть за выдворение и говорит, что будет добиваться смены власти в Украине мирным путем. Одновременно благодарит Польшу за гостеприимство.

О своих планах он обещает рассказать за несколько часов на пресс-конференции. Когда состоится встреча с прессой - сообщат позже.

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Как сообщал УНИАН, 5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

Саакашвили назвал приговор Тбилисского суда незаконным и противоречащим международным, национальным нормам и здравому смыслу.

Вчера, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане, после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.