Омбудсмен открыла дело по выдворению Саакашвили из Украины

Офис омбудсмена будет исследовать наличие нарушений в процедуре возвращения Саакашвили в Польшу.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, в ходе которого будет исследоваться процедура возвращения экс-главы Одесской ОГА и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

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Об этом она сообщила в комментарии УНИАН. "Производство открыто. Пока нет результатов производства, ничего я не прокомментирую", - заявила она.

Как уточнила Лутковская, сегодня уже были отправлены запросы в правоохранительные органы о предоставлении информации относительно процедуры возвращения Саакашвили в Польшу.

"Для того чтобы выяснить, действительно ли нарушения были, или мне только показалось, направляются соответствующие запросы. Запросы отправлены сегодня. Соответственно, как только будет получен ответ, тогда я, проанализировав ответ, смогу сказать, есть какие-то нарушения или нет", - сказала омбудсмен.

Также Лутковская объяснила, что производства открываются по личной инициативе омбудсмена, когда он видит какие-то потенциальные нарушения прав человека, при этом она пока отказалась озвучить эти потенциальные нарушения в процедуре возвращения Саакашвили в Польшу.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в ресторане в Киеве, после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Госпогранслужбы Украины заявили, что Саакашвили в порядке реадмиссии отправили в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.