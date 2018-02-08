Яценюк поприветствовал решение палаты представителей Конгресса США о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

По словам Яценюка, это также ответ на вопрос, каким является уровень и суть нашего партнерства.

Лидер НФ Арсений Яценюк приветствовал решение палаты представителей Конгресса США о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности.

«Приветствую важное решение Палаты представителей. Это конкретный пример нашего успешного диалога», - написал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook после того, как конгрессмены 404-ю голосами одобрили проект «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности».

«Это также ответ на вопрос, каким является уровень и суть нашего партнерства», - написал он.

Арсений Яценюк выразил благодарность «конгрессменам, нашим дипломатам и активистам, благодаря которым было принято это решение».

Проект «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности» направлен на продвижение более активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии. Он предусматривает помощь Украине в усовершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности относительно усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией.