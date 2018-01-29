Более 90% бизнесменов в 2017 году столкнулись с коррупцией в Украине - исследование

Наиболее коррумпированными органами в Украине бизнес признал суды.

Более 90% опрошенных в рамках исследования восприятия коррупции Американской торговой палатой представителей бизнеса столкнулись с проявлениями коррупции в Украине в 2017 году, что соответствует показателю 2014 года.

Соответствующие результаты исследования были представлены на презентации в Киеве.

«Чиновники, которые испугались в 2014 году, потихоньку начинают возвращаться к привычным практикам», - прокомментировал обнародованный результат глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, который присутствовал на презентации.

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В частности, в 2017 году с коррупцией столкнулся 91% опрошенного бизнеса, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 81%, а в 2014 году – тот же 91%. При этом наиболее популярной формой коррупции, как и в 2014-2016 годах, стало требование взятки, а на второе место поднялась взятка для прекращения незаконного давления на компанию.

Наиболее коррумпированными органами в Украине бизнес признал суды (74% респондентов), а также налоговые и таможенные органы (54%).

Кроме того, 40% респондентов заявили о дополнительных юридических расходах из-за коррупции, 17% заявили о нежелании международных партнеров работать с украинскими компаниями из-за высокий уровень коррупции, а 22% топ-менеджеров международных компаний не желает развиваться и реализовать свой потенциал в Украине по той же причине.

При этом 96% респондентов считают коррупционные практики в Украине распространенными (в 2014 году - 99%, в 2015 году - 98%, в 2016 году - 97%).