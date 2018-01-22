После выступления Саакашвили судьи без объяснения причин покинули зал (видео)

Коллегия судей покинула зал заседания Киевского апелляционного административного суда, где началось рассмотрение вопроса, касающегося предоставления или непредставления экс-президенту Грузии, лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщает ZN.ua.

После достаточно долгого выступления перед собравшимися в суде соратниками и сторонниками Михеил Саакашвили отметил, что он и его адвокаты намерены заявить отвод коллегии судей. При этом он заявлял о том, что весь этот процесс инициирован властью, чтобы получить основания для его выдворения из Украины. Собравшиеся периодически прерывали выступление Саакашвили громким скандированием лозунгов в его поддержку.

В результате коллегия судей, которые должны были рассматривать дело, покинула залу суда. После этого адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий попросил присутствующих несколько снизить градус эмоций, чтобы судьи, которые, по его словам, не объяснили причину своего ухода, вернулись в зал и заседание продолжилось.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2017 правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

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11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева трижды - 22 декабря 2017 года, 3 января и 11 января 2018 года - переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.