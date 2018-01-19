Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения для Саакашвили
11:15, 19 января 2018Политика
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Апелляционный суд не будет рассматривать жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о мере пресечения для Саакашвили из-за отсутствия одного из судей коллегии.
Иллюстрация REUTERS
Рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения для Саакашвили в очередной раз перенесли.
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Заседание коллегии судьи Апелляционного суда города Киева по рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об отказе в избрании меры пресечения для экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили не состоится.
Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили сообщил, что перенос связан с тем, что один из судей коллегии сегодня отсутствует по семейным обстоятельствам.
Заседание перенесено на 10:00 утра 26 января.
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