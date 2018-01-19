Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения для Саакашвили

Рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения для Саакашвили в очередной раз перенесли.

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Заседание коллегии судьи Апелляционного суда города Киева по рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об отказе в избрании меры пресечения для экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили сообщил, что перенос связан с тем, что один из судей коллегии сегодня отсутствует по семейным обстоятельствам.

Заседание перенесено на 10:00 утра 26 января.