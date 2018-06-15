Юбилей Полтавской битвы: кто плачет, а кто скачет...

300 лет со дня Полтавской битвы и соответствующие торжества рискуют стать еще одной гранью конфликта: между Полтавой и Киевом, между Россией и Украиной, между Востоком и Западом. Уже сейчас для главы Полтавской облгосадминистрации Валерия Асадчева эти мероприятия лишь, как пишет в своем указе Президент, «юбилей украинско-шведского Союза» (напомним, что во время Северной войны украинский гетман Мазепа заключил союз с шведским королем Карлом XII). Для Полтавского городского головы Андрея Матковского - эта дата остается юбилеем Полтавской битвы, победой российского оружия, поводом для торжеств, которые нельзя отменить. Президент обязал в этот день проводить лишь траурные и поминальные мероприятия, мэр Полтавы включил в план еще и театрализованную реконструкцию Полтавской битвы. Кто прав в этой ситуации? УНИАН задал этот вопрос председателю Полтавского облсовета, члену Партии регионов Александру Удовиченко.

Александр Васильевич, как вы оцениваете указ Президента о том, чтоб отмечать дату лишь как 300-летие украинско-шведского союза? Как по мне, указ Президента был довольно странным. Мы ничего не изменим, потому что в мировой истории была Полтавская битва. Предпосылки, особенности, то есть все нюансы этой битвы, видимо, все же должны изучать историки. А общественность города Полтавы должна отметить эти события. Я не знаю, нужно ли делать особенно помпезные празднества, но те, кто хотят отпраздновать победу российского оружия, могут ее отпраздновать.

Если же говорить о жителях города... Полтавчане сегодня понимают, что битва и победа под Полтавой стали толчком для развития нашего города. Этот толчок повторился и через 100 лет, когда отмечали первый юбилей битвы, и через двести лет, когда праздновали второй большой юбилей. И давайте не забывать, что Полтава стала губернским городом именно благодаря этой битве. Да, это наша история - противоречивая и неоднозначная, нравится это кому-то или нет.

Поэтому нынешняя когорта управленцев должна заниматься тем, чтобы отмечание или празднование 300-летия дало новый туристический толчок развитию города. Мы пытаемся восстановить инфраструктуру, сделать так, чтобы с туристической точки зрения поле Полтавской битвы, музейная композиция и заповедник рядом с полем были бы привлекательны для туристов, для гостей как украинских, так и зарубежных. С таких позиций и идет подготовка. Город сделала немало - отреставрированы памятники, открыты несколько новых гостиниц, сфера торговли готовит в центре города новые площадки.

Если же говорить об областном совете, то мы были инициаторами выделения дополнительных средств для того, чтобы ремонтировать дороги, привести в порядок поле Полтавской битвы. В советские времена там были склады горюче-смазочных материалов. В конце концов, усилиями города и области нам удалось получить от Министерства обороны на баланс города земли, где были редуты.

Вы могли бы сказать, есть ли единственный перечень торжественных мероприятий?

Программа празднования утверждена горсоветом. Начиная с 25 июня, идет целый ряд мероприятий. В самый день битвы, 27 июня, с 9.00 начнутся перезвоны во всех храмах города и торжественные литургии. Основная литургия пройдет на поле Полтавской битвы. Там построена ротонда примирения, которая будет освящена после литургии.

Запланировано открытие центрального редута, отстроенного в натуральную величину на поле Полтавской битвы. В 18.00 на поле Полтавской битвы будет театрализованное костюмированное действо. Запланированы интересные мероприятия и на центральной площади города.

Не лучше ли было бы сделать так: согласиться, что триста лет назад была славная победа российского оружия, которую следовало дать россиянам попраздновать. А в ответ попросить их снять анафему с гетмана Мазепы?

Россияне не обращались к нам, чтобы дать им попраздновать. Россияне участвовали в реставрации могилы российских воинов и выполнили большой объем работ, чтобы привести все в надлежащий вид. Этим всем занималось российское посольство и лично бывший посол Виктор Степанович Черномырдин. Но я считаю, что мы не должны вносить политику в это празднование, тем более втягивать церковь.

Насколько я знаю, сначала собирались в этот день открыть памятник гетману Мазепе, но потом отложили это до августа?

Есть люди, есть общественные организации, есть официальное мнение исполнительной власти, что следует поставить в Полтаве памятник Мазепе. Но большинство депутатов облсовета считают, что такой памятник следует ставить на меценатские деньги, а не на бюджетных. Поэтому облсовет не поддержал выделения бюджетных средств на этот памятник. Сейчас собираются средства благотворителей. Я так понимаю, что достаточного количества денег пока нет. Есть предварительное решение городского совета: если памятник будет сделан, то он будет установлен на День Независимости. Почитатели российского оружия и победы под Полтавой не чинят никакого сопротивления, поэтому люди, желающие установить памятник Мазепе, установят, если у них хватит сил и денег.

Возможно, Президент принял не очень взвешенное решение. Но когда городская власть включает в порядок празднований неразрешенные мероприятия, она фактически поступает вопреки решению Президента?

Что означает «неразрешенные мероприятия»? Запрет людям радоваться, смеяться, веселиться? Разве у Президента есть полномочия быть истиной в последней инстанции в таких вопросах?

Для чего мэру было отказываться от памятника Карлу XII, который Полтаве хотели подарить шведы? Это искаженная трактовка ситуации. Есть договоренность между полтавским и шведским музеями. Шведский музей должен передать нам бюст Карла XII, высотой 90 сантиметров. Официально памятником этот бюст быть не может. Мэр обратился с письмом к шведам, чтобы они дали какие-то документы об этом бюсте. Поэтому идут процедуры, и если шведы привезут этот бюст, то он займет почетное место в шведском зале музея. Потому что 90-сантиметровый бюст мы не можем ставить как отдельный памятник. И не нужно здесь искать политику. Недавно была конференция, сюда приезжали и шведы, и россияне. Пусть ученые дальше изучают эти события.

И давайте не забывать, что 300 лет тому назад Украина и Россия были одним государством. Вы же не будете это отрицать? Да, была гетьманщина, имевшая большие автономные права, чем другие территории российской империи. Но все же единое государство. Так чего мы сегодня ставим на первое место только наше, украинское? Почему мы пытаемся сделать гетмана Мазепу героем всех времен и народов? Я не историк, но считаю, что к историческим событиям нужно подходить более грамотно и взвешенно.

Просто Полтавская битва становится битвой за свою версию истории....

Мы договорились, что будем отмечать праздник вне политики. Сюда приедут все, кто захочет. Мы всем будем рады. И, как по мне, перечень мероприятий снимает возможность провокаций. Мы чтим всем, кто погиб - украинцев, россиян, шведов. Шведская делегация тоже будет. Ожидаем делегации из соседних областей. Возможно, на один день приедут делегации из Белгорода и Курска.

В этот день в Полтаве будут молитвенно вспоминать все погибших, всех до одного, кроме гетмана Мазепы. Его не поминают на литургии, потому что на нем анафема... Но все его стремления и намерения уже часть украинской Конституции. Да, его имя не будут вспоминать на литургии. Но то, что Мазепа сделал для Украины, будет в эти дни вспоминаться обязательно.

Для Вас лично дата 27 июня - это праздник или отмечание юбилея Полтавской битвы?

Это проведение торжеств, это день, который для полтавчан всегда будет знаменательным. А то, под каким углом рассматривать битву, пусть каждый определяет сам.

Беседовала Лана Самохвалова