Закон о деоккупации расширяет возможности использования ВСУ при отражении агрессии РФ – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки Российской Федерации замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, закон был принят 280 голосами народных депутатов Верховной Рады, несмотря на истерию России и яростное сопротивление провокаторов, работающих против Украины.

По словам секретаря СНБО, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

«Кроме того, расширяя возможности для использования Вооруженных сил Украины, других военных формирований, он усиливает наши позиции в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлении территориальной целостности Украины», - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что в этом законе Российская Федерация «четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными».

«Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах», - отметил секретарь СНБО.

«Спасибо всем патриотам Украины, которые обеспечили принятие этого важного для страны закона», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

16 января парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.