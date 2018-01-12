В МОУ заявление Путина о возврате техники из Крыма назвали предвыборной кампанией

Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута считает, что заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Киеву украинской военной техники из Крыма – это «предвыборная информационная кампания».

Об этом он сказал 12 января в комментарии телеканалу «Настоящее время», передает Крым.Реалии.

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«Ее целью (кампании – ред.) является улучшить имидж его (Владимира Путина – ред.) среди своих избирателей и международного сообщества. В настоящее время та информация, которая была озвучена, может быть расценена как один из аргументов этой кампании. Вместе с тем хочу сказать, что Российская Федерация будет нести ответственность за свои незаконные действия в международных судах, потому что, как мы знаем, Украина обратилась в международные суды с соответствующими исками о возмещении того имущества, которое осталось на незаконно аннексированной территории Крыма», – сказал Праута.

Также он отметил, что высшее военно-политическое руководство Украины будет принимать решение о том, соглашается ли Украина на предложение Владимира Путина о передаче техники.

Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. «Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с рукоовдителями российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.