Дочь убитой правозащитницы Ноздровской считает, что расследование дела должен контролировать народ

Дочь недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия убеждена, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ.

В комментарии "Голосу Америки" Анастасия Ноздровская выразила надежду, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства ее мамы.

"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - убеждена она.

Читайте такжеПосольство США призвало привлечь к ответственности виновных в убийстве Ноздровской

Также она сказала, что сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

“Лично я сомневаюсь в этом следствии, в этой правоохранительной системе. Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такого резонанса, то они бы и дальше занимались бездействием”, - отмечает Анастасия.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийстубийствово) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.