"Ты плохо кончишь": убитой правозащитнице Ноздровской неоднократно угрожали
Ей часто угрожали друзья и родственники водителя, который сбил на смерть ее сестру.
По словам журналиста Владимира Тимофийчука, Ирина Ноздровская лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский.
Об этом он сообщал на своей странице в Facebook.
"При этом ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств", - написал он.
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В конце декабря 2017 года было последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киевской области найдена мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, которая боролась за справедливое наказание для виновника смертельного ДТП, племянника судьи.
Об ее исчезновении сообщалось несколько дней назад.