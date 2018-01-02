Следствие назвало четыре основные версии убийства юристки Ноздровской

На данный момент следователи рассматривают четыре версии убийства адвоката Ирины Ноздровской, среди которых - профессиональная деятельность и попытка изнасилования.

Об этом спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил журналистам на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Он отметил, что сейчас следствие продолжается. Работает следственно-оперативная группа, в которую привлечены специалисты не только Главного управления Нацполиции в Киевской области, но и Департамента уголовного розыска Нацполиции и Главного следственного управления.

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Жукович сообщил, что пока еще нет окончательных заключентий судебно-медицинской экспертизы, но вскоре они должны появиться.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются четыре основные версии убийства Ноздровской.

"Это ее профессиональная деятельность. Другая, уже более конкретизированная, - это по последнему делу по факту ДТП, следующая версия – хулиганство, и еще одна версия - то, что ее хотел кто-то изнасиловать", - заявил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются и будут проверяться.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.