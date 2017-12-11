Суд над Саакашвили начнется в полдень, собралось около сотни активистов (фоторепортаж)

Вблизи Печерского районного суда города Киева, куда доставили лидера партии "Движение новых сил", экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили для избрания ему меры пресечения, собралось около сотни активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, подступы к суду перекрыты плотным кордоном правоохранителей. Представители Нацгвардии и полиции выстроились на улице Крещатик в несколько рядов, начиная от угла улицы Богдана Хмельницкого и до арки на подходе к зданию суда.

Арка заполнена правоохранителями, которые не пропускают активистов в судебное учреждение.

Представители суда сообщили, что судебное заседание по избранию меры пресечения Саакашвили запланировано на 12.00.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.