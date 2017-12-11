Саакашвили уже в суде: охрану усилили, его сторонники направляются туда (фото)

Лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили вывезли из изолятора СБУ в Печерский суд по адресу Крещатик, 42 А. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Юрий Деревянко.

"В 7:30 без адвокатов вручили ходатайство. Самому адвокату вручили ходатайство в 8:30. Это грубое нарушение закодавства!", - говорится в его сообщении.

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Также нардеп призвал всех сторонников опального политика собираться под зданием Печерского суда: "Все собираемся там!".

Деревянко рассказал, что суд над Саакашвили начнется примерно в 11:30.

В свою очередь, представитель "Руху новых сил" Марьяна Почтар заявила "Громадському", что начало заседания суда назначено на 11:00.

Охрана возле Печерского суда усилена.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.