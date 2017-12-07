САП обвинила суд в саботаже "газового дела" Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет о системном саботаже со стороны судебной системы по всем эпизодам так называемого «газового дела» и намерена отозвать свое ходатайство о проведении заочного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, чтобы повторно направить его на рассмотрение суда.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в Facebook. Сообщается, что САП повторно подаст ходатайство о специальном досудебном расследовании в отношении Онищенко и 5 лиц: «...учитывая неспособность суда действовать способом, определенным Законом, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение об отзыве вышеуказанного ходатайства, с целью его повторного представления в суд», - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении САП утверждается, что «наряду с этим можно наблюдать системный саботаж со стороны судебной системы по всем эпизодам так называемого «газового дела».

В частности, как подчеркивают в Антикоррупционной прокуратуре, следственным судьей принята к рассмотрению и рассмотрена жалоба адвоката в интересах подозреваемого Онищенко на действия детектива НАБУ по обращению с ходатайством о выдаче Онищенко, которое по запросу Генеральной прокуратуры Украины было направлено компетентным органам Королевства Испания.

«Несмотря на то, что указанный запрос вместе с ходатайством детектива были направлены еще в декабре 2016 года, только сейчас, когда начато рассмотрение судебными органами Испании вопроса о выдаче Онищенко А.Р., адвокатом подана указанная жалоба на действия, которые не обжалуются, а следственным судьей в свою очередь - частично удовлетворена указанная жалоба», - пояснили в САП, добавив, что данное решение обжаловано прокурором САП в суде апелляционной инстанции.

Также в САП жалуются, что Соломенский райсуд Киева не смог назначить запасного судью в коллегию для рассмотрения дела ОАО «Укргазвыдобування» якобы "в связи с отсутствием судей", а апелляционная инстанция отказалась направить дело в другой суд, поскольку Соломенский суд «не попытался еще раз» сформировать коллегию. По мнению прокуроров, это свидетельствует о затягивании рассмотрения дела.

«Системный саботаж судебного рассмотрения дел, несвоевременное выполнение возложенных действующим УПК Украины полномочий следственного судьи в уголовных производствах по факту завладения активами ЗАО «Укргазвыдобування» сводит на нет усилия детективов и прокуроров, которые работали над сбором доказательной базы по указанным делам с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и достижения цели уголовного производства», - отмечают в САП.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября заседание Соломенского районного суда Киева, где должно было рассматриваться ходатайство о разрешении на заочное досудебное следствие по так называемому «газовому делу» народного депутата Украины Александра Онищенко, перенесено на неопределенный срок из-за болезни следственного судьи Владлены Лазаренко.

Согласно материалам досудебного расследования НАБУ, обвиняемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

В САП заявили, что факты укрывательства от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Онищенко, Инессы Кадыровой, Елены Павленко, Сергея Свиченко, Сергея Кабаева и Романа Якимащенко стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального судебного расследования.

Сейчас «газовое дело» в отношении фигурантов, которые находятся в Украине, находится на стадии судебного рассмотрения.

15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В целом в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на соглашение со следствием.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

По словам Онищенко, одна из европейских стран предоставила ему статус политического беженца.