Сытник и Холодницкий не собираются прерывать визит в США по просьбе Луценко - СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не намерены по просьбе генерального прокурора Юрия Луценко прерывать свой визит в Вашингтон, где они находятся по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными лицами США. Об этом они сообщили в комментарии Радио Свобода.

Как сказал Сытник, у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными лицами США на 6-7 декабря.

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«У меня на среду и четверг заранее запланированы очень важные встречи с руководством ряда правоохранительных и государственных органов США. Среди них - руководство ФБР, Государственного департамента, будет встреча с руководителем Всемирного банка. Поэтому выполнять спонтанные прихоти генпрокурора не собираюсь, но, конечно, буду смотреть по ситуации и при необходимости буду делать все, чтобы скорее вернуться в Украину», - сообщил Сытник.

В свою очередь Холодницкий сообщил, что будет находиться в США до 12 декабря.

«Командировка запланирована до 12 декабря, так как на эти даты организован ряд встреч. Я не могу просто взять и сообщить коллегам из ФБР, Государственного департамента, сенаторам и конгрессменам, что встречи переносятся или отменяются, поскольку у них также есть график. Эти встречи готовились месяцами, их отмена была бы вредна для антикоррупционных органов Украины и государства в целом», - сказал Холодницкий.

Как известно, 5 декабря с трибуны парламента генпрокурор Юрий Луценко попросил Верховную Раду отозвать из США руководство НАБУ и САП для отчета в парламенте. Он также призвал спикера Андрея Парубия отправить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.