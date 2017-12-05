Луценко призвал послать телеграмму руководителям НАБУ и САП, чтобы они выступили в Раде

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал председателя Верховной Рады Андрея Парубия направить телеграмму руководству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чтобы они завтра выступили в парламенте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Читайте такжеВойны между НАБУ и ГПУ нет - Луценко Генпрокурор отметил, что ГПУ и НАБУ умеют и хотят работать вместе. "Но это не значит, что какие-либо действия НАБУ не находятся под моим наблюдением в соответствии с законом. Те действия, которые выходят за рамки законодательства, должны стать предметом рассмотрения того органа, которому никто не может отказать в верховенстве", - сказал Луценко.

Он также, в частности, отметил, что руководитель НАБУ заявляет, что "указания руководителя САП, который является его процессуальным руководителем, юридически ничтожны".

"Руководитель НАБУ возбуждает дело против руководителя НАПК, которое в пределах своей компетенции обращается к нему с запросом, а в случае отказа от предоставления информации - с протоколом о коррупции. Руководитель НАБУ открывает уголовное производство против руководителя финансового аудита, который подписывает бумаги о незаконности получения квартиры руководителем НАБУ", - сказал генпрокурор.

Так, считает он, все это демонстрирует позицию человека, который говорит: "я неприкосновенен, я на особом статусе".

"Считаю, что, если человек не признает ни полномочий руководителя САП, ни авторитета ... генерального прокурора, то он должен прийти лично на трибуну Верховной Рады и дать отчет, почему один орган стал новоявленным ЧК, который хочет поставить себя вне закона и общего порядка", - сказал Луценко.

Он обратился к Парубию с просьбой направить телеграмму руководству НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне на конференции.

"Национальное антикоррупционное бюро, я думаю, за два дня уже могло отчитаться о возвращении в бюджет 26 тыс. грн и может вернуться уже все-таки в Киев, чтобы встать на трибуну Верховной Рады и дать отчет о законности или незаконности определенных действий", - сказал генпрокурор.

Так, он призвал направить соответствующую телеграмму с тем, чтобы уже завтра видеть на трибуне парламента начинающих "законоубийственную войну между ведомствами".