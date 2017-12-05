Луценко призвал послать телеграмму руководителям НАБУ и САП, чтобы они выступили в Раде
Луценко хочет видеть на трибуне парламента тех, кто начинает "законоубийственную войну между ведомствами".
Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал председателя Верховной Рады Андрея Парубия направить телеграмму руководству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чтобы они завтра выступили в парламенте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.
Читайте такжеВойны между НАБУ и ГПУ нет - Луценко Генпрокурор отметил, что ГПУ и НАБУ умеют и хотят работать вместе. "Но это не значит, что какие-либо действия НАБУ не находятся под моим наблюдением в соответствии с законом. Те действия, которые выходят за рамки законодательства, должны стать предметом рассмотрения того органа, которому никто не может отказать в верховенстве", - сказал Луценко.
Он также, в частности, отметил, что руководитель НАБУ заявляет, что "указания руководителя САП, который является его процессуальным руководителем, юридически ничтожны".
"Руководитель НАБУ возбуждает дело против руководителя НАПК, которое в пределах своей компетенции обращается к нему с запросом, а в случае отказа от предоставления информации - с протоколом о коррупции. Руководитель НАБУ открывает уголовное производство против руководителя финансового аудита, который подписывает бумаги о незаконности получения квартиры руководителем НАБУ", - сказал генпрокурор.
Так, считает он, все это демонстрирует позицию человека, который говорит: "я неприкосновенен, я на особом статусе".
"Считаю, что, если человек не признает ни полномочий руководителя САП, ни авторитета ... генерального прокурора, то он должен прийти лично на трибуну Верховной Рады и дать отчет, почему один орган стал новоявленным ЧК, который хочет поставить себя вне закона и общего порядка", - сказал Луценко.
Он обратился к Парубию с просьбой направить телеграмму руководству НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне на конференции.
"Национальное антикоррупционное бюро, я думаю, за два дня уже могло отчитаться о возвращении в бюджет 26 тыс. грн и может вернуться уже все-таки в Киев, чтобы встать на трибуну Верховной Рады и дать отчет о законности или незаконности определенных действий", - сказал генпрокурор.
Так, он призвал направить соответствующую телеграмму с тем, чтобы уже завтра видеть на трибуне парламента начинающих "законоубийственную войну между ведомствами".