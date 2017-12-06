ГПУ сообщила о подозрении еще двум работникам НАБУ

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении еще двум работникам Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В антикоррупционном ведомстве сообщили, что "незаконное давление на работников Национального антикоррупционного бюро продолжается".

В частности, сообщается, что "5 декабря 2017 года заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двоим сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины".

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Также сказано, что детективу НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадания, сообщено о подозрении 30 ноября.

"ГПУ инкриминирует сотрудникам НАБУ преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса Украины: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370)", - говорится в заявлении.

"Еще раз подчеркиваем, что ни один из сотрудников НАБУ никогда не провоцировал подкуп ни одного из должностных лиц Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов", - говорится в заявлении.

В Бюро прокомментировали дело в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой.

"Относительно предоставления неправомерной выгоды чиновнице ГМС, эти действия происходили в рамках выполнения негласными работниками НАБУ специального задания на основании Постановления прокурора САП о контроле над совершением преступления. Поэтому состав правонарушения в таком случае отсутствует. Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление удостоверения на временное проживание на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Уже совершенно очевидно, что история с «провокацией» была придумана и использована Генеральной прокуратурой и СБУ как формальный повод для вмешательства в деятельность НАБУ, срыва тайных спецопераций Бюро, получения санкций на обыск конспиративных помещений и личных жилищ работников НАБУ, их задержания и запугивания, получения доступа к материалам ОРД. Конечной целью этих действий, по мнению НАБУ, является блокирование дальнейших расследований в отношении топ-коррупционеров", - говорится в заявлении Бюро.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ сорвали операцию по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В свою очередь Луценко раскритиковал работу НАБУ и высказал мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

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Также он заявил, что штатные негласные сотрудники антикоррупционного бюро не проходили конкурс перед назначением на должности.

Кроме того, 1 декабря в Генпрокуратуре заявили о выявлении в частном доме «тайный офис» НАБУ, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

4 декабря в ГПУ сообщили, что пригласили на допрос агентов НАБУ Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провокации взятки сотруднику миграционной службы.

По данным спикера ГПУ Андрея Лысенко, следователи будут выяснять, как были назначены на должности эти агенты, также есть вопросы относительно допуска Сикорской и Титенкова к государственной тайне, и законности использования ими специальной аппаратуры, не зарегистрированной в СБУ.

Вместе с тем спикер ГПУ не сообщил, на какой день их пригласили на допрос. В НАБУ отвергают все обвинения генпрокурора в нарушении законов.