Срыв спецопераций НАБУ: США усомнились в преданности Украины борьбе с коррупцией

Государственный департамент США обеспокоен срывом силовиками в Украине спецопераций НАБУ и арестом агентов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

"Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины и изъятие конфиденциальных документов НАБУ, вызывают обеспокоенность относительно преданности Украины борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

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Подобные действия в США назвали такими, что являются частью попыток подорвать независимые антикоррупционные институции, которые Соединенные Штаты и другие помогали поддержать.

"Они (действия против НАБУ - ред.) подрывают доверие общества и создают риск для срыва международной поддержки Украины", - подчеркнули в Госдепе.

В Госдепе напомнили слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и быть защищенными".

"Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинской власти совместно работать над искоренением коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев", - подытожили в Госдепе США.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины заявляет о разоблачении в частном доме «тайного офиса» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

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В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.