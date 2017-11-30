Тридцать тысяч долларов минимум: НАБУ опубликовало видео, на котором чиновница ГМС договаривается о взятке

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало разъяснение и видео относительно срыва спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе. Информация размещена на сайте НАБУ.

"В апреле 2017 года в рамках оперативно-розыскного дела НАБУ начало спецоперацию по внедрению детектива Национального бюро в организованную преступную группировку в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ). Согласно оперативным данным, эти лица, действуя в сговоре, вымогали и получали денежные средства за предоставление иностранцам гражданства Украины, видов на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовление биометрических паспортов для граждан Украины", - говорится в разъяснении.

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С целью проникновения в состав преступной организации была использована легенда, по которой детектив НАБУ действовал в интересах иностранной компании, заинтересованной в официальном трудоустройстве в Украине своих работников - граждан других государств.

"Представитель НАБУ установил непосредственный контакт с первой заместительницей председателя ГМСУ, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации", - отметили в НАБУ.

27 августа 2017 года у детектива состоялась неформальная встреча с чиновницей, во время которой детектив (по легенде представитель иностранной компании) обратился за советом по поводу получения иностранцем паспорта Украины.

"Чиновница ГМСУ не только не открестилась от этих разговоров, а наоборот - сама предложила воспользоваться, по ее словам, "единственной законной схемой", которая позволила бы реализовать намерение. А именно: "сделать" иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК и получения соответствующего решения суда - в совокупности этот набор данных является основанием для предоставления гражданства. Однако этот вариант, по словам чиновницы, будет "дорогим". "Тридцать - это минимум", - сообщила она и одновременно заверила: "Все сделаем, поверь". Чиновница собственноручно в тот день передала список документов, необходимых для реализации намерения", - отметили в бюро и добавили, что в ходе встречи 7 сентября она еще раз уточнила, что речь идет о 30 тыс. долларов.

Также в НАБУ предположили, что, когда в начале октября детектив принес пакет документов, чиновница уже, вероятно, будучи осведомленной о личности детектива под прикрытием и его принадлежности к НАБУ, отказалась их принять. В ответ на реакцию чиновницы детектив НАБУ под прикрытием в дальнейшем поддерживал исключительно неформальное общение с целью поддержания легенды.

"К тому моменту была установлена схема разветвленной преступной деятельности по предоставлению услуг миграционного характера с участием других должностных лиц ГМСУ, территориальных подразделений и физических лиц-посредников. Первый заместитель председателя ГМСУ в указанной организации играла одну из ключевых ролей. В связи с этим отказ детектива под прикрытием от дальнейших контактов с ней подтвердил бы ее подозрения о разработке ее правоохранительным органом и создал бы препятствия в дальнейшем документировании деятельности всей преступной организации", - пояснили в бюро.

23 ноября во время встречи за ужином первый заместитель председателя ГМСУ поинтересовалась у детектива, удалось ли решить дело иностранца, в получении гражданства которому она когда-то обещала содействие, а потом отказалась. Детектив ответил ей, что не владеет информацией о том иностранце, но есть другой, которому нужно получить вид на временное проживание на территории Украины.

24 ноября чиновница предложила принести ей документы. После передачи документов 27 ноября она сама позвонила детективу под прикрытием и сообщила, что вопрос решить будет легче, чем с гражданством, но сумма будет такая же, какую обсуждали раньше, то есть 30 тыс. долл. В случае согласия она предложила передать ей половину от этой суммы 29 ноября.

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29 ноября во время передачи этой суммы детектив был задержан сотрудниками СБУ и прокурорами ГПУ.

"Таким образом, была сорвана спецоперация НАБУ и САП по разоблачению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины", - подчеркнули в бюро.

Отмечается, что, учитывая общественный резонанс событий, в НАБУ решили обнародовать фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения негласных следственных действий.

Кроме того, с целью опровержения некоторых тезисов брифинга чиновника ГМСУ относительно личного характера встреч, НАБУ разместило видео одной из таких неформальных встреч, во время которой чиновница попросила детектива обменять 50 тыс. грн, которые она получила от третьего лица, и которые, по ее словам, могли быть контролируемой взяткой. Объясняя свои действия, она сказала, что обмен ей нужен для того, чтобы исключить возможность идентификации данных купюр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования "одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМС оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием".

В свою очередь первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ относительно предложенной взятки.

Чиновница сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, но он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному вчера агенту НАБУ объявят о подозрении в даче и провокации взятки. При этом он высказал мнение, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.