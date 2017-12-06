Саакашвили объявили в розыск по трем статьям

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Сарган добавила, что проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

Отметим, что ч. 1 ст. 15 - "покушение на преступление", ч. 2 ст. 28 - "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

Как сообщал УНИАН, утром, 5 декабря, в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто.

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Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Утром 6 декабря правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка под Радой, чтобы задержать Саакашвили, однако его там не оказалось. По последним данным, политик находится в отеле "Киев".