Правоохранители пытаются разблокировать дорогу на Костельной и вывезти Саакашвили

Правоохранители пытаются разблокировать дорогу на улице Костельной и вывезти задержанного бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители пытаются разблокировать перекрытую дорогу возле костела, выталкивая автомобили, которыми было перекрыто движение, на тротуар.

При этом в сторону костела начал двигаться автомобиль, в котором, как утверждают активисты, находится Саакашвили. Сторонники Саакашвили пытаются помешать правоохранителям разблокировать проезд этого авто. При этом происходят столкновения с обоюдным применением слезоточивого газа.

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Сейчас на Трехсвятительской находится более 500 правоохранителей и несколько сотен сторонников Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.