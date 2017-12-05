Сторонники Саакашвили возводят баррикады в центре Киева: в ход идут урны и ветви деревьев

Сторонники политика Михеила Саакашвили возводят баррикады на улице Трехсвятительской в Киеве.

Так они хотят сделать невозможным проезд авто, в котором силовики вывозят лидера "Движения новых сил", передает ТСН.

Они возводят их из шин, веток, мусорных урн.

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Как сообщал УНИАН, на улице Костельной возле Украинского Дома между правоохранителями и сторонниками Саакашвили произошли очередные стычки. Это произошло после того, как к авто, в одном из которых находится Саакашвили, направилась колонна из более 100 бойцов Национальной гвардии.

Сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями бывшей власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.