В центре Киева сторонники Саакашвили ломают забор и снова строят баррикады

В центре столицы, возле улиц Костельная и Трехсвятительская сторонники экс-председателя Одесской ОГА, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили ломают забор и снова строят баррикады.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты выламывают деревянный забор, которым огражден парк Владимирская горка.

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Они составляют обломки на углу улиц Костельная и Трехсвятительская, таким образом перекрывая дорогу.

Вместе с тем правоохранители пытаются помешать этому и забрать с проезжей части элементы виламаного забора. При этом происходят стычки между митингующими и правоохранителями.

Также полицейские пытаются освободить заблокированную машинами проезжую часть на пересечении Костельной и Трехсвятительской.

В сторону этого перекрестка время от времени движется машина, в которой, по данным активистов, находится Саакашвили.

Сейчас на Трехсвятительской находится около 1000 правоохранителей и несколько сотен активистов. Стычки между ними продолжаются в нескольких местах.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями бывшей власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства в отношении содействия участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности.