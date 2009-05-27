Гриценко советует Еханурову не прятаться за спиной Президента

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО рекомендует нынешнему министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ «не прятаться за спиной Президента», а прийти в парламент и рассказать свою позицию вокруг связанных с ним обвинений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге.

«КРУ может допустить тоже ошибку, а может, оно право. Надо разобраться. Но в любом случае не надо прятаться за спиной Президента и ябедничать ему. Необходимо прийти в парламент и рассказать свою позицию», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем он утверждает, что Ю.ЕХАНУРОВ принимал решение по отчуждению имущества и земель не имея на то право и в разрез с запретом правительства.

«На следующем заседании комиссии мы рассмотрим два проекта решения об его отставке. Один подготовлен РЫБАКОВЫМ, второй - КИСЕЛЕВЫМ», - заявил. А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупки топлива для военной техники.

25 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту представление с просьбой об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

В свою очередь Президент заявил, что не намерен вносить в Верховную Раду представление об увольнении министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА.

“Нет, не буду вносить”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, “кроме политической атаки, кроме кадровой войны, здесь ничего нет”.

Президент поручил Генеральной прокуратуре расследовать обвинения в адрес министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.

Президент объяснил, что если Ю.ТИМОШЕНКО, опираясь на контрольные органы, имеет обвинения в адрес руководства Минобороны, то этим должна заняться Генеральная прокуратура.