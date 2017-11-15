Послы G7 призвали Украину провести избирательную реформу до выборов в 2019 году

Послы стран G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили необходимость проведения избирательной реформы в Украине до выборов в 2019 году. Об этом сообщили в посольстве Италии, председательствующей в G7 в 2017 году.

Читайте такжеПарубий прогнозирует "непростую дискуссию" в Раде по Избирательному кодексу"Мы поздравляем Верховную Раду с принятием в первом чтении проекта Избирательного кодекса №3112-1. Мы едины во мнении, что уже настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить, по меньшей мере, год для ее внедрения перед выборами 2019 года", - отметили дипломаты.

"Считаем, что ко второму чтению еще остается пространство для прозрачного, всеобъемлющего и консультативного процесса, который должен обеспечить дальнейшее укрепление демократического представительства, в том числе - через действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательства и ненадлежащее использование государственных ресурсов, с целью расширения политического участия и представительства уязвимых сообществ и меньшинств, в частности, женщин и внутренне перемещенных лиц, а также для того, чтобы ускорить реформу политического финансирования", - заявляют руководители дипломатических ведомств.

"Мы также призываем к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) путем назначения членов ЦИК на все те 13 должностей в составе комиссии, срок пребывания на которых исчерпан. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долгосрочными полномочиями, которая будет работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", - подчеркнули послы стран G7.

Также они убеждены, что избирательные реформы, осуществляемые с соблюдением соответствующих международных обязательств и стандартов, являются ключевым залогом полноценной реализации потенциала Украины.

"Эффективные избирательные процессы, которые пользуются доверием, и обеспечиваемая ими легитимность выборных институтов и лидеров будут иметь существенное влияние на длительное укрепление демократии, политической стабильности и продвижение экономики", - подытожили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, поданный главой парламента Андреем Парубием и народными депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимом минимуме 226) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В Евросоюзе ожидают принятия в Украине Избирательного кодекса до конца года.