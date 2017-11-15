Послы G7 призвали Украину провести избирательную реформу до выборов в 2019 году
Послы единогласно высказались за необходимость проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить по крайней мере год для ее внедрения перед выборами 2019 года
Послы стран G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили необходимость проведения избирательной реформы в Украине до выборов в 2019 году. Об этом сообщили в посольстве Италии, председательствующей в G7 в 2017 году.
Читайте такжеПарубий прогнозирует "непростую дискуссию" в Раде по Избирательному кодексу"Мы поздравляем Верховную Раду с принятием в первом чтении проекта Избирательного кодекса №3112-1. Мы едины во мнении, что уже настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить, по меньшей мере, год для ее внедрения перед выборами 2019 года", - отметили дипломаты.
"Считаем, что ко второму чтению еще остается пространство для прозрачного, всеобъемлющего и консультативного процесса, который должен обеспечить дальнейшее укрепление демократического представительства, в том числе - через действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательства и ненадлежащее использование государственных ресурсов, с целью расширения политического участия и представительства уязвимых сообществ и меньшинств, в частности, женщин и внутренне перемещенных лиц, а также для того, чтобы ускорить реформу политического финансирования", - заявляют руководители дипломатических ведомств.
"Мы также призываем к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) путем назначения членов ЦИК на все те 13 должностей в составе комиссии, срок пребывания на которых исчерпан. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долгосрочными полномочиями, которая будет работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", - подчеркнули послы стран G7.
Также они убеждены, что избирательные реформы, осуществляемые с соблюдением соответствующих международных обязательств и стандартов, являются ключевым залогом полноценной реализации потенциала Украины.
"Эффективные избирательные процессы, которые пользуются доверием, и обеспечиваемая ими легитимность выборных институтов и лидеров будут иметь существенное влияние на длительное укрепление демократии, политической стабильности и продвижение экономики", - подытожили дипломаты.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, поданный главой парламента Андреем Парубием и народными депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.
За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимом минимуме 226) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В Евросоюзе ожидают принятия в Украине Избирательного кодекса до конца года.